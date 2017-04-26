Полиция ФРГ выявила с января по март более 13 тыс. попыток незаконного пересечения границы

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БЕРЛИН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Федеральная полиция ФРГ выявила в первом квартале текущего года более 13 тыс. мигрантов, которые пытались нелегально попасть на территорию страны. Об этом сообщила медиагруппа Funke.
Всего за первые три месяца 2017 года полицейские зафиксировали 13184 случая незаконного пересечения границы, из них 4610 - в январе, 4156 - в феврале и 4418 - в марте. При этом чаще всего мигранты и беженцы пытались проникнуть в ФРГ через территорию Австрии (4557 случаев), а также через Швейцарию (1880) и Францию (1052).
В немецких аэропортах федеральная полиция выявила с января по март 2575 лиц, пытавшихся нелегально попасть в Германию. Большинство из них были выходцами из Афганистана (1094) и Сирии (1039).