Welt: Австрия намерена снова добиваться продления контроля на границах

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БЕРЛИН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Австрия намерена снова добиваться продления проверок на границах внутри Шенгенского пространства. Об этом сообщил глава МВД республики Вольфганг Соботка в интервью немецкой газете Die Welt.
"До тех пор, пока границы нельзя соответствующим образом защитить, мы будем снова прибегать к национальным мерам, - сказал он. - В целях обеспечения общественного порядка и внутренней безопасности я должен просто знать, кто прибывает в нашу страну".
"В нынешней ситуации я исхожу из того, что Еврокомиссия рекомендует продлить погранконтроль", - добавил Соботка.
Австрия и Германия ввели пограничный контроль в сентябре 2015 года во время пика миграционного кризиса. ЕС в последний раз разрешил странам-членам проводить проверки на границах до середины мая текущего года.