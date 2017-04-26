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Welt: Австрия намерена снова добиваться продления контроля на границах

Международная панорама
26 апреля, 2:27 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Австрия и Германия ввели пограничный контроль в сентябре 2015 года во время пика миграционного кризиса
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БЕРЛИН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Австрия намерена снова добиваться продления проверок на границах внутри Шенгенского пространства. Об этом сообщил глава МВД республики Вольфганг Соботка в интервью немецкой газете Die Welt.

"До тех пор, пока границы нельзя соответствующим образом защитить, мы будем снова прибегать к национальным мерам, - сказал он. - В целях обеспечения общественного порядка и внутренней безопасности я должен просто знать, кто прибывает в нашу страну".

"В нынешней ситуации я исхожу из того, что Еврокомиссия рекомендует продлить погранконтроль", - добавил Соботка.

Австрия и Германия ввели пограничный контроль в сентябре 2015 года во время пика миграционного кризиса. ЕС в последний раз разрешил странам-членам проводить проверки на границах до середины мая текущего года.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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