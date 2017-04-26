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Джордж Буш-старший останется в больнице до конца недели

Международная панорама
26 апреля, 2:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Экс-президент США в больнице в Хьюстоне восстанавливается после пневмонии и последствий хронического бронхита
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Экс-президент США Джордж Буш-старший чувствует себя хорошо, но пробудет в больнице в Хьюстоне (штат Техас) до конца текущей недели. Помимо пневмонии, ему оказывают помощь в связи с хроническим бронхитом. Об этом во вторник сообщила администрация медицинского учреждения.

"Президент Буш восстанавливает силы после пневмонии, и одновременно ему приходится преодолевать последствия хронического бронхита. Это недомогание широко распространено среди лиц пожилого возраста", - пояснили в больнице. "Пока президент Буш еще не выписан домой, мы будем активно продолжать респираторное лечение с целью свести к минимуму проявления хронического бронхита", - добавили в медучреждении, уточнив, что рассчитывают выписать пациента в конце текущей недели.

В январе 41-й президент уже попадал в больницу с аналогичным заболеванием и был выписан через две недели.

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