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Часть оборудования для THAAD доставлена на место развертывания в Республике Корея

Международная панорама
26 апреля, 2:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
На территорию гольф-клуба в городе Сонджу в юго-восточной части страны прибыли шесть грузовых фур с радаром и другим оборудованием
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Оборудование зенитного ракетного комплекса THAAD доставлено на место развертывания в юго-восточную части Республики Корея (РК). Об этом сообщило агентство Yonhap.

Как отмечается, на территорию гольф-клуба в городе Сонджу прибыли шесть грузовых фур с радаром и другим оборудованием. Данный шаг вызвал недовольство местных жителей, что привело к столкновению с полицейскими. Информацию о доставке военного груза подтвердило министерство национальной обороны РК.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет, как малой дальности, так и стратегических. Предлогом для ее размещения в Южной Корее стала ракетная и ядерная программы КНДР. Категорически против этого шага выступают Китай и Россия.

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