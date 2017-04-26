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Трамп и Трюдо обсудили обострение торговой войны между США и Канадой

Международная панорама
26 апреля, 4:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Как отметили в Белом доме, "это была очень дружеская беседа"
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ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили новый виток торговой войны между странами. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, лидеры двух стран затронули темы экспорта американской молочной продукции в Канаду. Кроме того, были рассмотрены вопросы, связанные с поставками канадской древесины в США. Как отметили в Белом доме, "это была очень дружеская беседа".

В понедельник американское министерство торговли объявило о решении установить компенсационные таможенные пошлины в размере от 3,02% до 24,12% в общей сложности в отношении пяти канадских поставщиков древесины хвойных пород в США.

Минторг Соединенных Штатов пришел к выводу, что эти пять компаний субсидируются канадским правительством. По данным ведомства, в прошлом году Канада поставила в США древесину хвойных пород на сумму, превышающую $5,6 млрд.

Торговый спор между США и Канадой тянется уже несколько десятков лет. Министр торговли США Уилбур Росс в связи с нынешним развитием событий в кратком заявлении для печати подверг критике Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Данная договоренность была подписана США, Канадой и Мексикой в 1992 году и вступила в силу в 1994 году. Перезаключение НАФТА было одним из предвыборных обещаний Трампа.

Налицо "плохая неделя для американо-канадских торговых отношений", заявил Росс. Он обвинил Оттаву в том, что она "по существу перерезала поставки последних молочных продуктов, экспортировавшихся из США".

А теперь американские власти пришли к выводу о необходимости установить означенные компенсационные таможенные пошлины, отметил глава минторга. "У нас иная идея о том, как должно выглядеть надлежащим образом функционирующее соглашение о свободной торговле", - подчеркнул министр.

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Персоны
Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
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