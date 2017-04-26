Nikkei: Япония и РФ подпишут 20 документов о развитии сотрудничества во время визита Абэ

ТОКИО, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония и Россия во время предстоящего 27 апреля визита в Москву японского премьер-министра Синдзо Абэ заключат около 20 соглашений, касающихся укрепления двустороннего взаимодействия в области медицины и городской инфраструктуры. Об этом сообщила газета Nikkei.

Отмечается, что одним из основных направлений станет развитие городской среды Воронежа. Японская сторона намерена принять участие в проекте по строительству метро в этом городе, а также предложить свои технологии борьбы с пробками. Для этого там будут установлены специальные "умные" светофоры, которые смогут анализировать дорожную обстановку и в зависимости от этого регулировать свою работу в автоматическом режиме. По предварительным оценкам, такая система позволит снизить плотность заторов в Воронеже примерно на 20%.

Также японская компания Sekisui Chemical планирует заключить соглашение с администрацией Воронежа об участии в программе ремонта городской канализационной сети с использованием технологий, позволяющих не перекрывать участки дорог во время проведения работ. Кроме того, японский поставщик строительных материалов Nice рассчитывает на сотрудничество с Воронежским государственным университетом по проекту сооружения домов с применением энергосберегающих технологий.

По сведениям Nikkei, во время визита Абэ стороны намерены достичь окончательного соглашения по продаже от 10% до 20% акций российской фармацевтической компании "Р-Фарм" японской корпорации Mitsui и обсудить отправку на южные Курилы специальной экспертной группы, которая исследует вопросы, связанные с осуществлением на этих территориях совместной хозяйственной деятельности.

Ранее пресс-служба Кремля объявила, что президент РФ Владимир Путин 27 апреля проведет переговоры с премьер-министром Японии. На них, как сообщалось, будет рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы российского государства в Японию 15-16 декабря 2016 года. Планируется обсуждение состояния и перспектив развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

По итогам визита Путина в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. В марте этого года в Токио состоялись первые российско-японские консультации по этому вопросу. По итогам переговоров отмечалось, что их участники представили планы по конкретизации работы в сферах медицины, туризма и рыболовства.