Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Nikkei: Япония и РФ подпишут 20 документов о развитии сотрудничества во время визита Абэ

Международная панорама
26 апреля, 4:15 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Документы будут касаться взаимодействия в области медицины и городской инфраструктуры
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония и Россия во время предстоящего 27 апреля визита в Москву японского премьер-министра Синдзо Абэ заключат около 20 соглашений, касающихся укрепления двустороннего взаимодействия в области медицины и городской инфраструктуры. Об этом сообщила газета Nikkei.

Отмечается, что одним из основных направлений станет развитие городской среды Воронежа. Японская сторона намерена принять участие в проекте по строительству метро в этом городе, а также предложить свои технологии борьбы с пробками. Для этого там будут установлены специальные "умные" светофоры, которые смогут анализировать дорожную обстановку и в зависимости от этого регулировать свою работу в автоматическом режиме. По предварительным оценкам, такая система позволит снизить плотность заторов в Воронеже примерно на 20%.

Также японская компания Sekisui Chemical планирует заключить соглашение с администрацией Воронежа об участии в программе ремонта городской канализационной сети с использованием технологий, позволяющих не перекрывать участки дорог во время проведения работ. Кроме того, японский поставщик строительных материалов Nice рассчитывает на сотрудничество с Воронежским государственным университетом по проекту сооружения домов с применением энергосберегающих технологий.

По сведениям Nikkei, во время визита Абэ стороны намерены достичь окончательного соглашения по продаже от 10% до 20% акций российской фармацевтической компании "Р-Фарм" японской корпорации Mitsui и обсудить отправку на южные Курилы специальной экспертной группы, которая исследует вопросы, связанные с осуществлением на этих территориях совместной хозяйственной деятельности.

Ранее пресс-служба Кремля объявила, что президент РФ Владимир Путин 27 апреля проведет переговоры с премьер-министром Японии. На них, как сообщалось, будет рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы российского государства в Японию 15-16 декабря 2016 года. Планируется обсуждение состояния и перспектив развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

По итогам визита Путина в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. В марте этого года в Токио состоялись первые российско-японские консультации по этому вопросу. По итогам переговоров отмечалось, что их участники представили планы по конкретизации работы в сферах медицины, туризма и рыболовства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге по делу о сексуальном насилии в детском доме задержаны пять человек
2
Украинская прокуратура завела дело на иностранных участников экономического форума в Ялте
3
Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабля
4
Иванка Трамп заявила, что не влияла на решение отца об ударе по аэродрому в Сирии
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Турция заранее предупредила РФ и США об ударах в Сирии и Ираке
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама