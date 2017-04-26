Администрация США проведет закрытый брифинг по КНДР для Сената и Палаты представителей

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация приняла решение организовать закрытый брифинг, посвященный ситуации вокруг КНДР, не только для Сената Конгресса США, как сообщалось ранее, но и для Палаты представителей. Об этом стало известно во вторник от ответственного сотрудника аппарата Палаты представителей Конгресса.

Согласно информации, этот брифинг проведут 26 апреля на Капитолийском холме для всех 435 членов нижней палаты Конгресса госсекретарь США Рекс Тиллерсон, председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил (ВС) генерал Джозеф Данфорд и директор национальной разведки Дэниел Коутс. Как сообщило агентство Reuters, ожидается, что мероприятие состоится в 17:00 по местному времени (00:00 четверга мск).

На прошлой неделе газета Politico сообщила о том, что для всех 100 сенаторов 26 апреля проведут закрытый брифинг, темой которого станут "провокационные действия" властей КНДР. Первоначально мероприятие должно было пройти в Конгрессе, но позднее встречу перенесли в Белый дом. При этом, как подчеркивала издание, помощникам сенаторов запретили находиться на брифинге.

Пхеньян 16 апреля провел попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета якобы взорвалась практически сразу после старта. Новое испытание состоялось на фоне отмечавшегося 15 апреля в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне тогда прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета морского базирования, а также, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.