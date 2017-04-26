Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Второй авианосец ВМС КНР спущен на воду

Международная панорама
26 апреля, 5:01 UTC+3 /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Ранее китайские СМИ сообщили, что корабль будет принят на вооружение в 2020 году, после проведения ходовых испытаний
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), построенный по проекту 001A, спущен на воду. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Ранее китайские СМИ сообщили, что корабль будет принят на вооружение в 2020 году, после проведения ходовых испытаний.

В настоящее время на вооружении китайских ВМС состоит один авианосец - "Ляонин". Он был достроен в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) "Варяг", купленного у Украины в конце 1990-х годов.

Проект типа 001A строился по принципу "Ляонина", но имеет несколько большие размеры и ряд модификаций. Оба этих корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва в 14 и 12 градусов, соответственно.

Китай в настоящее время также ведет строительство третьего "плавучего аэродрома" больших габаритов (тип 002), который представляет из себя совершенно новый проект. Высказывались предположения, что он может быть оснащен ядерной силовой установкой и несколькими паровыми катапультами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге по делу о сексуальном насилии в детском доме задержаны пять человек
2
Украинская прокуратура завела дело на иностранных участников экономического форума в Ялте
3
Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабля
4
Иванка Трамп заявила, что не влияла на решение отца об ударе по аэродрому в Сирии
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Турция заранее предупредила РФ и США об ударах в Сирии и Ираке
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама