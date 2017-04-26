Второй авианосец ВМС КНР спущен на воду

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ПЕКИН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), построенный по проекту 001A, спущен на воду. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Ранее китайские СМИ сообщили, что корабль будет принят на вооружение в 2020 году, после проведения ходовых испытаний.
В настоящее время на вооружении китайских ВМС состоит один авианосец - "Ляонин". Он был достроен в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) "Варяг", купленного у Украины в конце 1990-х годов.
Проект типа 001A строился по принципу "Ляонина", но имеет несколько большие размеры и ряд модификаций. Оба этих корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва в 14 и 12 градусов, соответственно.
Китай в настоящее время также ведет строительство третьего "плавучего аэродрома" больших габаритов (тип 002), который представляет из себя совершенно новый проект. Высказывались предположения, что он может быть оснащен ядерной силовой установкой и несколькими паровыми катапультами.