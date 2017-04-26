В Канаде во время учений погиб солдат

ОТТАВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Один военнослужащий погиб и трое пострадали во время учений Rugged Bear Вооруженных сил (ВС) Канады. Об этом говорится в заявлении канадского министерства национальной обороны, которое во вторник поступило в представительство ТАСС.

В ведомстве сообщили, что причиной гибели солдата "стал инцидент с транспортным средством". Никаких деталей ЧП, а также данных о состоянии здоровья госпитализированных военнослужащих в минобороны пока не разглашают. По факту случившегося начато расследование.

Вооруженные силы Канады 3 апреля начали крупные учения в западной провинции Альберта. В маневрах, которые должны завершиться 4 мая, принимают участие 3 тыс. солдат и офицеров из 2-й механизированной бригады канадских ВС. Как ранее уточнили в ведомстве, "в учениях задействованы солдаты из тактической группы Task Force Tomahawk в рамках подготовки к их миссиям в Латвии, Ираке и Украине".