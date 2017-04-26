Япония и США проведут учения к востоку от Окинавы

ТОКИО, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Боевые самолеты Японии и авиация военно-морских сил (ВМС) США проведут в среду совместные учения к востоку от японской префектуры Окинава. Об этом объявило командование воздушных Сил самообороны страны.

Отмечается, что с американской стороны в учениях примут истребители, базирующиеся на атомном авианосце Carl Vinson, возглавляющем авианосную ударную группу (АУГ) ВМС США.

Ранее на этой неделе АУГ ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson и ракетные эсминцы морских Сил самообороны Японии "Асагара" и "Самидарэ" начали совместные учения к югу от Корейского полуострова.

Во вторник в Японском море также прошли противоракетные учения, в которых приняли участие эсминцы, оснащенные боевыми информационно-управляющими системами Aegis.

Японо-американские военные учения проходят на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове в связи с участившими ракетными пусками КНДР, которые вызывают серьезную обеспокоенность у Токио и Вашингтона.