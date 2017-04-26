Опрос: уровень поддержки Трампа молодежью США составляет только 32%

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Уровень одобрения молодыми американцами работы Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов достигает лишь 32%. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные во вторник Институтом политологии при Гарвардском университете (штат Массачусетс).

Согласно итогам социологического исследования, около 40% его участников не удовлетворены первыми 100 днями президентства Трампа. Его действиями в области борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) довольны только 33% респондентов, в сфере здравоохранения - 30%, в области экологии - 28%, а подходом к межрасовым проблемам в США - 27%.

Глава государства неоднократно выделял экономическую программу как самую сильную сторону своей администрации. Такую точку зрения разделяют всего 37% участников опроса. Почти 79% респондентов считают неубедительными постоянные публикации Трампа в Twitter. При этом лишь 10% опрошенных поставили высший балл ведущим американским СМИ за освещение первых 100 дней работы президента.

Следует учитывать, что 48% опрошенных назвали себя сторонниками Демократической партии США, находящейся в оппозиции к Республиканской партии нынешнего хозяина Белого дома. Позиции республиканцев разделили только 28% респондентов, остальная их часть не причисляет себя ни к одной из политических сил.

В опросе, который проводился на прошлой неделе, приняли участие свыше 2,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 29 лет. Допустимая погрешность при подведении его итогов составила 2%.