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Парламент Казахстана принял в работу законопроект о поправках в конституцию

Международная панорама
26 апреля, 7:55 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко
10 марта президент Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
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АСТАНА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Мажилис (нижняя палата парламента) приступил к рассмотрению законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан". Об этом сообщил депутат Нурлан Абдиров, выступая на пленарном заседании палаты.

Он напомнил, что недавно президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". В целях воплощения его в жизнь, по словам Абдирова, требуется "приведение ряда конституционных законов Казахстана в соответствие с внесенными изменениями и дополнениями в Конституцию республики". "Соответствующие изменения вносятся в конституционные законы "О выборах в Республике Казахстан", "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", "О республиканском референдуме", "О правительстве Республики Казахстан", "О президенте Республики Казахстан", "О Конституционном совете Республики Казахстан", "О первом президенте Республики Казахстан - лидере нации", "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", - проинформировал Абдиров.

10 марта президент Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". Поправки предусматривают усиление роли парламента, повышение самостоятельности и ответственности правительства, уточнение конституционных основ судебной системы и прокуратуры. Кроме того, закрепляются гарантии неизменности независимости Казахстана, унитарности, территориальной целостности и формы правления.

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