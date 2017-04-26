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Венесуэла пригрозила выйти из состава Организации американских государств

Международная панорама
26 апреля, 7:53 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 26, апреля. /ТАСС
2 мая пройдет внеочередное заседание глав МИД стран - членов СЕЛАК, где будут обсуждаться попытки подорвать "конституционный демократический порядок" в Венесуэле
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МЕХИКО, 26 апреля. /ТАСС/. Венесуэла может покинуть Организацию американских государств (ОАГ), если этот региональный блок проведет заседание глав МИД по ситуации в Боливарианской Республике без ее согласия. Об этом во вторник сообщила в эфире телеканала Venezolana de Televisión глава венесуэльского внешнеполитического ведомства Дельси Родригес. Заседание Постоянного совета ОАГ намечено на среду.

"Мы не будем терпеть произвол, - заявила Родригес. - Если без одобрения Венесуэлы будет проведена какая-либо встреча глав МИД ОАГ, я получила указания от главы государства, президента Николаса Мадуро, приступить к процедуре вывода Венесуэлы из этой организации".

Она добавила, что 2 мая в Сальвадоре пройдет внеочередное заседание глав МИД стран - членов Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), где, как ожидается, будут обсуждаться попытки подорвать "конституционный демократический порядок" в Венесуэле.

С начала апреля в южноамериканской стране проходят антиправительственные манифестации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только 20 апреля на манифестациях пострадали более 220 человек. Правительство также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах.

Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны почти 1,3 тыс. человек. По официальным данным, насилие в ходе массовых акций сторонников и противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро к настоящему времени унесло жизни уже 26 человек.

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