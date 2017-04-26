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Эксперт: Трамп не сможет ослабить партнерство Пекина и Москвы

Международная панорама
26 апреля, 8:12 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
По словам специалиста, Вашингтон игнорирует тот факт, что Китай и Россия создали надежные и взаимозависимые отношения за более чем 10 лет стратегического взаимодействия
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ПЕКИН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Политика президента США Дональда Трампа не сможет привести к ослаблению партнерских отношению между Пекином и Москвой. Об этом заявил сотрудник центра по изучению России при Восточно-китайском педагогическом университет (Шанхай) Цуй Хэн, слова которого приводит издание "Хуаньцю шибао".

"Внешняя политика Трампа заключается в изменении мирового порядка, сформированного его предшественниками - Джорджем Бушем и Бараком Обамой", - отметил эксперт. Он также подчеркнул, что в период президентства Буша и Обамы "КНР и РФ стали стратегически поддерживать друг друга, чтобы уравновесить влияние США".

"Недавняя встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, авиаудары в Сирии и ядерный вопрос КНДР свидетельствуют о том, что администрация Трампа испытывает трудности в вопросе быстрого улучшения связей с Москвой и США пытаются вбить клин в отношения России и Китая", - считает Цуй Хэн. По мнению эксперта, ракетный удар США по Сирии во время визита Си Цзиньпина в Соединенные Штаты мог создать ложное впечатление у Москвы, что Пекин и Вашингтон достигли соглашения по сирийскому вопросу, а визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию и одновременная отправка авианосной ударной группы к Корейскому полуострову могли привести Пекин к мысли, что Москва и Вашингтон заключили сделку по ядерной проблеме КНДР.

"Трамп пока не осознал, что отношения между Пекином и Москвой выходят за рамки силовой политики. США игнорируют тот факт, что Китай и Россия создали более надежные и взаимозависимые отношения за более чем 10 лет стратегического взаимодействия", - резюмирует Цуй Хэн.

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