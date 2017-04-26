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СМИ: в КНДР считают блефом угрозы со стороны США

Международная панорама
26 апреля, 9:17 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Газета "Нодон синмун" призвала США и Республику Корею "проявлять максимум сдержанности в своих действиях, учитывая твердое намерение КНДР нанести ответный удар в случае провокаций с их стороны"
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ПХЕНЬЯН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР не испугается американской ударной авианосной группы, "в срочном порядке направленной к Корейскому полуострову". Об этом говорится в статье, опубликованной в партийной газете "Нодон синмун". В Пхеньяне, судя по публикации, считают "блефом" угрозы со стороны США, "способных нападать только на слабые страны, не обладающие ядерным оружием".

"Нодон синмун" призывает США и Южную Корею "проявлять максимум сдержанности в своих действиях, учитывая твердое намерение КНДР нанести ответный удар в случае провокаций с их стороны". Газета предупреждает, что армия и народ республики "способны прибегнуть к критическому варианту действий", если потребуется, ответить на агрессию враждебных сил и отстоять мир на Корейском полуострове.

Издание привлекает внимание к военному параду, который состоялся в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. По мнению "Нодон синмун", это масштабное военное мероприятие продемонстрировало "несокрушимую силу социализма корейского образца, единство армии и народа, которые находятся на пути к окончательной победе революции под руководством нынешнего лидера страны Ким Чен Ына".

Согласно данным ряда военных экспертов, среди новинок, показанных на состоявшемся 15 апреля параде, была баллистическая ракета морского базирования, предназначенная для подводных лодок. По площади имени Ким Ир Сена прошла бронетехника: танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. Демонстрировались произведенные в КНДР новые модификации реактивных систем залпового огня.

Перед почетной трибуной, на которой находился Ким Чен Ын, прошли также парадные расчеты подразделений всех видов вооруженных сил КНДР, включая женские. Впервые на площади маршировали бойцы северокорейских сил специального назначения. Парад сопровождался воздушным шоу: группа самолетов изобразила в небе над Пхеньяном цифру 105.

Во вторник в честь отмечавшейся в КНДР 85-й годовщины основания Корейской народной армии Ким Чен Ын в качестве верховного главнокомандующего руководил масштабными учениями со стрельбами на восточном побережье страны.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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