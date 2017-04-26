Десять человек задержаны во Франции и Бельгии в связи с терактами 2015 года

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ПАРИЖ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Правоохранительные органы с начала недели задержали во Франции и Бельгии десять человек по подозрению в причастности к парижским терактам в 2015 году. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Речь идет о возможных пособниках Амеди Кулибали, подозреваемых в оказании логистической помощи и поставке оружия террористу.
Серия терактов, подготовленная радикальными исламистами, была совершена во французской столице в период с 7 по 9 января 2015 года. Первым было нападение на редакцию Charlie Hebdo 7 января, в результате которого были застрелены 12 человек, еще 11 получили ранения. Атаку совершили исламисты Шериф и Саид Куаши. Ответственность за организацию позднее взяла на себя террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ).
На следующий день их сообщник Амеди Кулибали застрелил в парижском пригороде Монруж сотрудницу полиции и ранил ее напарника, а 9 января он же напал с оружием на магазин кошерных продуктов на окраине Парижа, убив там четырех человек и захватив всех оставшихся в живых в заложники. Сам террорист заявлял, что действует от имени радикальной террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), однако последняя ответственность за этот теракт не взяла. В результате штурма, который провел спецназ полиции, Кулибали был ликвидирован, заложники освобождены. В тот же день в одном из парижских пригородов в ходе спецоперации были уничтожены и братья Куаши.