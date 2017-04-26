Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Десять человек задержаны во Франции и Бельгии в связи с терактами 2015 года

Международная панорама
26 апреля, 11:26 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Речь идет о возможных пособниках Амеди Кулибали, совершившего ряд нападений в Париже 8-9 января 2015 года
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Правоохранительные органы с начала недели задержали во Франции и Бельгии десять человек по подозрению в причастности к парижским терактам в 2015 году. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Речь идет о возможных пособниках Амеди Кулибали, подозреваемых в оказании логистической помощи и поставке оружия террористу.

Серия терактов, подготовленная радикальными исламистами, была совершена во французской столице в период с 7 по 9 января 2015 года. Первым было нападение на редакцию Charlie Hebdo 7 января, в результате которого были застрелены 12 человек, еще 11 получили ранения. Атаку совершили исламисты Шериф и Саид Куаши. Ответственность за организацию позднее взяла на себя террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ).

На следующий день их сообщник Амеди Кулибали застрелил в парижском пригороде Монруж сотрудницу полиции и ранил ее напарника, а 9 января он же напал с оружием на магазин кошерных продуктов на окраине Парижа, убив там четырех человек и захватив всех оставшихся в живых в заложники. Сам террорист заявлял, что действует от имени радикальной террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), однако последняя ответственность за этот теракт не взяла. В результате штурма, который провел спецназ полиции, Кулибали был ликвидирован, заложники освобождены. В тот же день в одном из парижских пригородов в ходе спецоперации были уничтожены и братья Куаши.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты во Франции
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
2
Китай спустил на воду первый авианосец полностью собственного производства
3
ВЦИОМ: число счастливых россиян достигло исторического максимума
4
На Сахалине задержали двух сторонников ИГ, готовивших теракт
5
Грушко: РФ предпринимает меры в ответ на активность НАТО в Европе
6
Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабля
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама