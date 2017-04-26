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Эйро: Франция располагает данными, что в ходе химатаки в Идлибе был применен зарин

Международная панорама
26 апреля, 11:48 дата обновления: 26 апреля, 12:42 UTC+3 /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Также глава французского МИД заявил, что власти его страны располагают подтвержденными данными о том, что ВВС Сирии нанесли шесть ударов в провинции Идлиб в день химатаки
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ПАРИЖ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Франция располагает доказательствами, что в ходе химатаки в Идлибе 4 апреля был применен отравляющий газ зарин. Об этом заявил в среду глава французского МИД Жан-Марк Эйро.

"Пробы, полученные французскими разведслужбами, однозначно показали, в ходе химической атак был применен газ зарин, - заявил Эйро. - Есть сведения, указывающие на то, что данное отравляющее вещество было произведено в сирийской лаборатории. Это показало сравнение проб, взятых после предыдущих химатак".

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"Нет никаких сомнений, что ответственность за это несет режим Башара Асада", - заявил глава МИД Франции.

Также Эйро заявил, что власти Франции располагают подтвержденными данными о том, что ВВС Сирии нанесли шесть ударов в провинции Идлиб в районе города Хан-Шейхун 4 апреля - в тот же день, когда там произошла химическая атака.

"Сирийские ВВС нанесли шесть ударов в районе города Хан-Шейхун 4 апреля", - заявил Эйро.

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. Как отметил Эйро, погибли около 80 человек. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс. 

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