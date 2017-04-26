"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20

W20 — официальное объединение "большой двадцатки", созданное в 2015 году и призванное усилить роль женщин в экономике. В минувший вторник, 25 апреля, в "женском саммите" приняли участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава МВФ Кристин Лагард, королева Нидерландов Максима, а также дочь американского президента и его советница Иванка Трамп, к которой оказалось приковано основное внимание СМИ.

Рассказывая об отношении Дональда Трампа к женскому полу, Иванка отметила, что он "грандиозен" в деле поддержки семей, но никак не прокомментировала его оскорбительные высказывания и неподобающее поведение с женщинами. Лестные слова об отце были встречены гулом неодобрения, что вызвало удивление Иванки. "Я, конечно же, слышала критику со стороны СМИ, она не прекращалась. Я из личного опыта знаю, как и тысячи женщин, которые работали совместно и в подчинении у моего отца на протяжении десятилетий в частном секторе, что он уверен и убежден в женском потенциале и нашей способности справляться с поставленными задачами не хуже, чем мужчины".

Дискуссия "Вдохновляющие женщины: расширение масштабов женского предпринимательства", в ходе которой выступала Иванка, запомнилась и другими резонансными моментами — к примеру, невнятным ответом Меркель на вопрос "Считаете ли вы себя феминисткой?". "Я не боюсь того, что вы считаете меня феминисткой... Вы можете проголосовать, но я не хочу украшать себя титулом, которым не обладаю", — сказала канцлер. На выручку ей пришла королева Максима: "Я просто хочу, чтобы у всех женщин была свобода выбора и возможностей, которыми они могут воспользоваться, чтобы быть счастливыми и гордиться собой. Если это феминизм, то считайте меня феминисткой". "Тогда меня тоже", — отозвалась Меркель.