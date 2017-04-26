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"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20

Международная панорама
26 апреля, 14:30 UTC+3
Саммит "женской двадцатки" (Women 20) посвящен женскому предпринимательству, проблемам трудоустройства и заработной платы для женщин
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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, советница президента США Иванка Трампа, глава МВФ Кристин Лагард и канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите W20
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, советница президента США Иванка Трампа, глава МВФ Кристин Лагард и канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите W20
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, советница президента США Иванка Трампа, глава МВФ Кристин Лагард и канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите W20
© Sean Gallup/Getty Images
Иванка Трамп была приглашена на саммит после мартовского визита Меркель в Вашингтон
Иванка Трамп была приглашена на саммит после мартовского визита Меркель в Вашингтон
Иванка Трамп была приглашена на саммит после мартовского визита Меркель в Вашингтон
© Sean Gallup/Getty Images
Главной темой встречи было заявлено усиление роли женщины в мировой экономике
Главной темой встречи было заявлено усиление роли женщины в мировой экономике
Главной темой встречи было заявлено усиление роли женщины в мировой экономике
© Sean Gallup/Getty Images
Когда модератор попросила всех, кто считает себя феминистками, поднять руки, одной из первых была глава МИД Канады Христя Фриланд
Когда модератор попросила всех, кто считает себя феминистками, поднять руки, одной из первых была глава МИД Канады Христя Фриланд
Когда модератор попросила всех, кто считает себя феминистками, поднять руки, одной из первых была глава МИД Канады Христя Фриланд
© Sean Gallup/Getty Images
Затем руки подняли все, кроме Ангелы Меркель
Затем руки подняли все, кроме Ангелы Меркель
Затем руки подняли все, кроме Ангелы Меркель
© Sean Gallup/Getty Images
Впрочем, благодаря королеве Нидерландов Максиме, Меркель согласилась, что тоже является феминисткой
Впрочем, благодаря королеве Нидерландов Максиме, Меркель согласилась, что тоже является феминисткой
Впрочем, благодаря королеве Нидерландов Максиме, Меркель согласилась, что тоже является феминисткой
© EPA/CARSTEN KOALL
Председатель Совета женщин Германии Мона Кюпперс, президент Ассоциации женщин-предпринимателей Германии Стефани Бшорр и глава МИД Канады Христя Фриланд
Председатель Совета женщин Германии Мона Кюпперс, президент Ассоциации женщин-предпринимателей Германии Стефани Бшорр и глава МИД Канады Христя Фриланд
Председатель Совета женщин Германии Мона Кюпперс, президент Ассоциации женщин-предпринимателей Германии Стефани Бшорр и глава МИД Канады Христя Фриланд
© AP Photo/Markus Schreiber
Президент и председатель Trumpf Ltd, Никола Лейбингер-Каммюллер, глава МВФ Кристин Лагард и президент Ассоциации женщин-предпринимателей Германии Стефани Бшорр
Президент и председатель Trumpf Ltd, Никола Лейбингер-Каммюллер, глава МВФ Кристин Лагард и президент Ассоциации женщин-предпринимателей Германии Стефани Бшорр
Президент и председатель Trumpf Ltd, Никола Лейбингер-Каммюллер, глава МВФ Кристин Лагард и президент Ассоциации женщин-предпринимателей Германии Стефани Бшорр
© EPA/FELIPE TRUEBA
Директор BRCK.org Джулиана Ротич, королева Нидерландов Максима и советница президента США Иванка Трамп
Директор BRCK.org Джулиана Ротич, королева Нидерландов Максима и советница президента США Иванка Трамп
Директор BRCK.org Джулиана Ротич, королева Нидерландов Максима и советница президента США Иванка Трамп
© EPA/FELIPE TRUEBA
Участницы саммита выстраиваются на совместное фото
Участницы саммита выстраиваются на совместное фото
Участницы саммита выстраиваются на совместное фото
© Michele Tantussi/Getty Images
После саммита немецкие СМИ называли Иванку Трамп "ключиком" Меркель к президенту США
После саммита немецкие СМИ называли Иванку Трамп "ключиком" Меркель к президенту США
После саммита немецкие СМИ называли Иванку Трамп "ключиком" Меркель к президенту США
© REUTERS/Hannibal Hanschke
Участие Иванки Трамп в "женской двадцатке" немецкие наблюдатели называют "искусным ходом" канцлера ФРГ
Участие Иванки Трамп в "женской двадцатке" немецкие наблюдатели называют "искусным ходом" канцлера ФРГ
Участие Иванки Трамп в "женской двадцатке" немецкие наблюдатели называют "искусным ходом" канцлера ФРГ
© AP Photo/Michael Sohn, pool
После саммита Иванка приняла участие в гала-вечере Deutsche Bank
После саммита Иванка приняла участие в гала-вечере Deutsche Bank
После саммита Иванка приняла участие в гала-вечере Deutsche Bank
© EPA/CLEMENS BILAN / POOL
Еще одна остановка Иванки в Берлине — завод корпорации Siemens. Там она встретилась с министром образования Германии Йоханной Ванькой и генеральным директором Siemens Джо Кэзером
Еще одна остановка Иванки в Берлине — завод корпорации Siemens. Там она встретилась с министром образования Германии Йоханной Ванькой и генеральным директором Siemens Джо Кэзером
Еще одна остановка Иванки в Берлине — завод корпорации Siemens. Там она встретилась с министром образования Германии Йоханной Ванькой и генеральным директором Siemens Джо Кэзером
© Sean Gallup/Getty Images
На заводе Siemens Иванке показали, помимо всего прочего, изобретенную стажерами машину по изготовлению горячего шоколада
На заводе Siemens Иванке показали, помимо всего прочего, изобретенную стажерами машину по изготовлению горячего шоколада
На заводе Siemens Иванке показали, помимо всего прочего, изобретенную стажерами машину по изготовлению горячего шоколада
© EPA/Sean Gallup / POOL
Дочь президента США поучаствовала в работе завода
Дочь президента США поучаствовала в работе завода
Дочь президента США поучаствовала в работе завода
© AP Photo/Michael Sohn, pool
После саммита W20 Иванка также посетила Мемориал жертвам холокоста
После саммита W20 Иванка также посетила Мемориал жертвам холокоста
После саммита W20 Иванка также посетила Мемориал жертвам холокоста
© AP Photo/Michael Sohn, pool
Там она почтила память евреев, убитых во время Второй мировой войны
Там она почтила память евреев, убитых во время Второй мировой войны
Там она почтила память евреев, убитых во время Второй мировой войны
© Sean Gallup/Getty Images
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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, советница президента США Иванка Трампа, глава МВФ Кристин Лагард и канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите W20
© Sean Gallup/Getty Images
Иванка Трамп была приглашена на саммит после мартовского визита Меркель в Вашингтон
© Sean Gallup/Getty Images
Главной темой встречи было заявлено усиление роли женщины в мировой экономике
© Sean Gallup/Getty Images
Когда модератор попросила всех, кто считает себя феминистками, поднять руки, одной из первых была глава МИД Канады Христя Фриланд
© Sean Gallup/Getty Images
Затем руки подняли все, кроме Ангелы Меркель
© Sean Gallup/Getty Images
Впрочем, благодаря королеве Нидерландов Максиме, Меркель согласилась, что тоже является феминисткой
© EPA/CARSTEN KOALL
Председатель Совета женщин Германии Мона Кюпперс, президент Ассоциации женщин-предпринимателей Германии Стефани Бшорр и глава МИД Канады Христя Фриланд
© AP Photo/Markus Schreiber
Президент и председатель Trumpf Ltd, Никола Лейбингер-Каммюллер, глава МВФ Кристин Лагард и президент Ассоциации женщин-предпринимателей Германии Стефани Бшорр
© EPA/FELIPE TRUEBA
Директор BRCK.org Джулиана Ротич, королева Нидерландов Максима и советница президента США Иванка Трамп
© EPA/FELIPE TRUEBA
Участницы саммита выстраиваются на совместное фото
© Michele Tantussi/Getty Images
После саммита немецкие СМИ называли Иванку Трамп "ключиком" Меркель к президенту США
© REUTERS/Hannibal Hanschke
Участие Иванки Трамп в "женской двадцатке" немецкие наблюдатели называют "искусным ходом" канцлера ФРГ
© AP Photo/Michael Sohn, pool
После саммита Иванка приняла участие в гала-вечере Deutsche Bank
© EPA/CLEMENS BILAN / POOL
Еще одна остановка Иванки в Берлине — завод корпорации Siemens. Там она встретилась с министром образования Германии Йоханной Ванькой и генеральным директором Siemens Джо Кэзером
© Sean Gallup/Getty Images
На заводе Siemens Иванке показали, помимо всего прочего, изобретенную стажерами машину по изготовлению горячего шоколада
© EPA/Sean Gallup / POOL
Дочь президента США поучаствовала в работе завода
© AP Photo/Michael Sohn, pool
После саммита W20 Иванка также посетила Мемориал жертвам холокоста
© AP Photo/Michael Sohn, pool
Там она почтила память евреев, убитых во время Второй мировой войны
© Sean Gallup/Getty Images

W20 — официальное объединение "большой двадцатки", созданное в 2015 году и призванное усилить роль женщин в экономике. В минувший вторник, 25 апреля, в "женском саммите" приняли участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава МВФ Кристин Лагард, королева Нидерландов Максима, а также дочь американского президента и его советница Иванка Трамп, к которой оказалось приковано основное внимание СМИ.

Рассказывая об отношении Дональда Трампа к женскому полу, Иванка отметила, что он "грандиозен" в деле поддержки семей, но никак не прокомментировала его оскорбительные высказывания и неподобающее поведение с женщинами. Лестные слова об отце были встречены гулом неодобрения, что вызвало удивление Иванки. "Я, конечно же, слышала критику со стороны СМИ, она не прекращалась. Я из личного опыта знаю, как и тысячи женщин, которые работали совместно и в подчинении у моего отца на протяжении десятилетий в частном секторе, что он уверен и убежден в женском потенциале и нашей способности справляться с поставленными задачами не хуже, чем мужчины".

Дискуссия "Вдохновляющие женщины: расширение масштабов женского предпринимательства", в ходе которой выступала Иванка, запомнилась и другими резонансными моментами — к примеру, невнятным ответом Меркель на вопрос "Считаете ли вы себя феминисткой?". "Я не боюсь того, что вы считаете меня феминисткой... Вы можете проголосовать, но я не хочу украшать себя титулом, которым не обладаю", — сказала канцлер. На выручку ей пришла королева Максима: "Я просто хочу, чтобы у всех женщин была свобода выбора и возможностей, которыми они могут воспользоваться, чтобы быть счастливыми и гордиться собой. Если это феминизм, то считайте меня феминисткой". "Тогда меня тоже", — отозвалась Меркель.

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Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела Лагард, Кристин
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