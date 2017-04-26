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Порошенко сообщил о положительном решении послов ЕС по безвизовому режиму для Украины

Международная панорама
26 апреля, 12:26 UTC+3 ЧЕРНОБЫЛЬ ЧЕРНОБЫЛЬ 26, аперля. /ТАСС
По словам украинского лидера, сейчас "осталось решение совета ЕС на уровне министров и процесс завершен"
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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

ЧЕРНОБЫЛЬ, 26 аперля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко, который встречается в среду в Чернобыле с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о том, что послы ЕС приняли положительное решение о либерализации визового режима для Украины.

"Только что Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставление Украине безвиза. Двери Европы для Украины открыты", - сказал он.

Сейчас, по словам Порошенко, "осталось решение совета ЕС на уровне министров и процесс завершен".

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