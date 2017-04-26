Порошенко сообщил о положительном решении послов ЕС по безвизовому режиму для Украины

ЧЕРНОБЫЛЬ, 26 аперля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко, который встречается в среду в Чернобыле с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о том, что послы ЕС приняли положительное решение о либерализации визового режима для Украины.

"Только что Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставление Украине безвиза. Двери Европы для Украины открыты", - сказал он.

Сейчас, по словам Порошенко, "осталось решение совета ЕС на уровне министров и процесс завершен".