Сто дней президентства Дональда Трампа: взгляд из глубинки Америки

Почти 63 млн американцев проголосовали за Дональда Трампа на президентских выборах в прошлом году. Они выдали республиканцу кредит доверия, несмотря на множество "но". Это и оказавшееся мнимым превалирование соперницы от Демократической партии Хиллари Клинтон, и развязанная ведущими американскими СМИ кампания откровенной травли, и бесконечные обвинения республиканца в симпатиях к России и ее руководству, в стремлении принести в жертву достижения демократии, поссориться с давними союзниками и поставить на грань развала существующую систему миропорядка. Такие обвинения активно муссируются и сейчас. Что думают об этом и как настроены обычные американцы после трех месяцев президентства Трампа, выяснял ТАСС.

"Пресловутые хакерские атаки — это чушь"

Обвинения в том, что его успех на выборах прошлого года был обеспечен за счет такого ресурса, как спонсируемые Москвой хакеры, выглядят неправдоподобно, считает многодетный отец Аарон Стенет из Марлборо (штат Нью-Джерси). Большинство трудоспособных жителей этого городка с населением чуть больше 36 тыс. человек ездят на работу за 80,5 км в Нью-Йорк, где и рабочих мест больше, и зарплаты выше, чем в Нью-Джерси. Американец затруднился ответить на вопрос, чем утопающий в зелени Марлборо отличается от тысяч населенных пунктов: вся жизнь в этой тихой заводи бурлит вокруг магазинчиков и закусочных вдоль автотрассы, там же приютились местный муниципалитет и участок полиции, соседствующие под крышей малоэтажного здания.

"Я считаю, что пресловутые хакерские атаки — это чушь. Возможно, люди в Китае и Восточной Европе, в том числе и России, занимаются этим, но государственный заказ, тем более с целью повлиять на выборы в Америке, — это, я думаю, маловероятно", — полагает Аарон. На просьбу аргументировать свое мнение он напомнил, что, с одной стороны, "Трампа и его окружение обвиняют в связях с русскими", а с другой стороны, "перед выборами вбросили компрометирующую Клинтон информацию, из-за чего она проиграла, а ее соперник победил".

"Насколько я помню, у Хиллари всегда было что-то не так, еще со времен, когда ее муж Билл был губернатором в штате Арканзас (1979–1992)", — говорит Аарон. "Потом были разбирательства в связи с Ливией, когда она была госсекретарем, а в прошлом году оказалось, что она держала служебную переписку на домашнем компьютере. Мне случалось работать с федералами, и я понимаю, что Хиллари (на посту госсекретаря) совершила должностное преступление", — заметил мужчина.

"Вопрос заключается не в том, что это русские хакеры такие плохие ребята. То же самое могли в принципе совершить и американские хакеры. И тот вариант, и этот не меняют сути того, что совершила Клинтон. Может быть, Трамп каким-то образом координировал время этого вброса, но обвинять в исполнении такого заказа русских хакеров мне кажется странным", — добавил Аарон. Он считает, что точный ответ отчасти зависит от того, как в России воспринимали всеобщие выборы в США, о чем он доподлинно судить не берется.

Мне кажется, что мысль о том, что люди выбрали Трампа, потому что им так сказали россияне, не очень приживается в умах Аарон Стенет

Аарон оговорился, что он в отличие от большинства работающих американцев смотрит новости чаще и имеет обыкновение проверять наиболее сенсационные публикации по первоисточникам. В качестве примера мужчина привел нового генерального прокурора, министра юстиции Джеффа Сешнса, которого сенаторы-демократы принуждают уйти в отставку за то, что он в ходе своего утверждения на пост скрыл факт встречи с послом России в США Сергеем Кисляком. "Я, открыв публикацию CNN, воспользовался ссылкой, чтобы прослушать запись слушаний в конгрессе в феврале. Генерального прокурора спрашивали о его действиях, если бы он узнал, что кто-то из штаба Трампа сотрудничает с россиянами. Он ответил, что о таких случаях не знает, к избирательной кампании Трампа привлекался только пару раз в качестве консультанта и с россиянами не встречался. А ему напоминают, что два месяца назад его видели рядом с российским дипломатом на каком-то приеме. Сешнс явно имел в виду, что не общался с россиянами в качестве представителя штаба Трампа. Но это не останавливает тех, кто обвиняет его во лжи", — констатировал Аарон.

"И таких моментов очень много", — заметил он. В качестве другого примера он привел так называемое досье о сборе Москвой компрометирующих сведений на Дональда Трампа. Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер публично заявил, что американское разведывательное сообщество не имело отношения к подготовке "досье" и не проверяло изложенные в нем сведения. "Газета USA Today цитирует Клэппера и называет его слова первым официальным подтверждением подлинности содержания "досье". Такой вывод по меньшей мере не очень правилен", — подметил Аарон.

"Хакерские атаки, конечно, происходят. Всегда найдутся люди, которые этим занимаются ради денег или из политических соображений. Есть организация Anonimous, есть хакер Guccifer 2.0 (в июне прошлого года взял на себя ответственность за взлом серверов Национального комитета Демократической партии. — Прим. ТАСС). Мне кажется, что иностранные службы охотятся за чем-то более полезным, нежели данные домашнего сервера Клинтон", — сыронизировал американец. Он считает, что большинство его соотечественников не политизированы. "Они работают, смотрят телевизор, любят развлекательные передачи и политикой не интересуются. Те, кто интересуется, интересуются политикой внутри Америки и на местном уровне. Они иногда могут сказать, что, дескать, крутые эти российские хакеры, раз взломали сервер Хиллари. Мне кажется, что мысль о том, что люди выбрали Трампа, потому что им так сказали россияне, не очень приживается в умах", — подытожил Аарон.

"В жизни ничего пока не изменилось"

Судить о каких-то сдвигах при новом президенте США преждевременно, потому что прошло мало времени, считает Люк Штру, зарабатывающий извозом на другом побережье США, в Калифорнии. Пальмы, кактусы, покрытые редким кустарником холмы, зной, сменяющийся долгожданной прохладой вечером, и очаровывающие своей красотой закаты — таковы неотъемлемые атрибуты Уэст-Хиллз (население — более 41 тыс. человек) в западной части долины Сан-Бернардино, где вместе с женой обитает Люк.

Пара месяцев — это не срок, чтобы о чем-то судить. В жизни ничего пока не изменилось. А вот что касается работы, то все, что устроил Америке предыдущий президент-демократ, ничего хорошего не принесло. С работой кромешный ужас Люк Штру

Впрочем, красоты вечно солнечной Калифорнии не слишком радуют далекого от политических баталий таксиста, он мрачен и озабочен.

"Пара месяцев — это не срок, чтобы о чем-то судить. В жизни ничего пока не изменилось. А вот что касается работы, то все, что устроил Америке предыдущий президент-демократ, ничего хорошего не принесло. С работой кромешный ужас", — говорит Люк.

Его больше всего тревожит конкуренция со стороны водителей компании Uber, предоставляющей услуги онлайн-сервиса заказа такси. В декабре прошлого года власти Калифорнии запретили Uber предоставлять услуги по онлайн-вызову управляемых автопилотом такси на территории этого штата из-за отсутствия специального разрешения. После этого компания начала испытания беспилотных машин в городах соседней Аризоны.

"Заказов нет, вернее, стало гораздо меньше. Заработки упали, потому что народ (таксисты) ушел на эти дешевые онлайн-сервисы. А водители на Uber — это вообще непонятно кто, да к тому же ни за что не платят. Мы же (профессиональные таксисты) платим за лицензию на извоз, за бензин, за ремонт и техобслуживание машины и даже за сдачу отпечатков пальцев. Отпечатки пальцев являются составной частью досье на каждого шофера, в которое внесены его биографические данные, его рекомендации, послужной список, возможные правонарушения и практически вся подноготная", — пояснил Люк.

Он совершенно не скрываясь обвиняет мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти в коррупции и сговоре с руководством Uber. "Наш градоначальник просто взяточник. Uber может позволить себе давать крупные взятки, потому что у нее все схвачено. Вспомнить хотя бы то, что эта компания теснейшим образом связана с Google, а небезызвестный бывший вице-президент Альберт Гор инвестировал средства в Uber, когда она еще была стартапом, потом стал советником Google перед тем, как войти в совет директоров Apple. Google регулярно перечисляет городу крупные пожертвования, которые пропадают непонятно куда", — утверждает Люк.

Он говорит, что уволиться для него весьма проблематично. "У меня собственная машина, которую я не могу продать. Я в свое время в нее вложил $75 тыс., а при продаже за нее дадут теперь пару-тройку центов. Мне приходится больше работать, а значит, и меньше отдыхать. Налоги ниже не становятся. Выводы делайте сами", — пояснил таксист.

В будущее он смотрит без оптимизма. "Работа сходит на нет, скоро этот бизнес (такси) закончится. Есть водители, у которых несколько машин и все они простаивают, убытки растут. Мы пытаемся сейчас создать такую же систему, как Uber, но слишком поздно начали, время ушло и упущенного, похоже, не наверстаешь. Uber и схожие сервисы вытеснят нас с рынка, а потом оттуда вытеснят их. Беспилотные автомобили еще в самом зачатке, но это только пока", — прогнозирует Люк.

Он рассказал о своих расходах, доходах и налогах, но, спохватившись, попросил не уточнять цифры в публикации.

Он оценивает президента Дональда Трампа, за которого голосовал, с осторожным оптимизмом. "Я считаю, что он лучше, чем была бы Хиллари. Вообще страну явно подставили, потому что выбор был невелик. Среди нас не принято говорить на эти темы, особенно с пассажирами. Поэтому я не завожу разговор и не дискутирую по этому поводу хотя бы из соображений получить нормальные чаевые", — признал 61-летний Штру, добавив, что мечтает дотянуть несколько лет до пенсии, чтобы иметь возможность почти бесплатно получать приличную государственную медицинскую страховку.

"В стране надо что-то менять"

Надежды на более здравый налоговый режим, более справедливую систему медицинского страхования и кардинальное улучшение ситуации с занятостью связывает с приходом к власти Дональда Трампа сотрудница массажного салона Мишель Фуллер в городе Вудклифф-Лейк (штат Нью-Джерси) с населением больше 5 тыс. человек.

Obamacare развращает одних людей и разоряет других. Хуже всех приходится среднему классу, я говорю не о себе, а о моих знакомых, у которых есть эта жуткая страховка Мишель Фуллер

"Когда я шла голосовать, меня трудно было назвать ревностной сторонницей Дональда Трампа. Но он сделал свои миллиарды и теперь хочет что-то изменить к лучшему. И меня радует, что Трамп выполняет свои предвыборные обещания и отказался от своей президентской зарплаты. За него проголосовали миллионы американцев, это значит, что они понимают, что в стране надо что-то менять. Надеюсь только на то, что демократы не смогут уничтожить Трампа (политически) и дадут ему успеть сделать что-то серьезное", — убеждена Мишель.

У нее создалось впечатление, что новый президент США работает усердно. Американка при этом признает, что достаточно далека от большой политики и интересуется новостями изредка, в основном просматривая и выбирая что-то привлекшее внимание в Facebook. "Работа у меня не ахти какая, но все-таки есть. У нас в салоне начали предоставлять дополнительные льготы, что-то сдвинулось и стало меняться к лучшему. Не знаю, может, это происходит из-за общего благотворного влияния, которое оказывает смена власти, — предположила она. — Трамп же возмущался по поводу чрезмерно низкой ставки оплаты труда $7–8 в час и говорил, что такого просто быть не должно".

Мишель обратила внимание, что лично она в определенном смысле живет лучше многих своих соседей. "Я долгое время была безработной, да еще и с ребенком на руках. Мне предоставили бесплатную государственную медстраховку. Это вам не Obamacare, которая позволяет недобропорядочным людям платить в конце года штраф в размере нескольких тысяч долларов за то, что у них нет страховки, и не платить уже нескольких десятков тысяч за страховку как таковую. Obamacare развращает одних людей и разоряет других. Хуже всех приходится среднему классу, я говорю не о себе, а о моих знакомых, у которых есть эта жуткая страховка", — рассказала она.

Американка позитивно расценивает то, как президент США борется с нелегальной миграцией. "Трамп никогда не говорил, что закроет въезд в страну всем мигрантам до одного. Следует понимать, что речь идет исключительно о нелегалах. Мексиканцы переходят границу с США в неограниченном количестве, рожают здесь детей, которым оформляют потом бесплатно страховки, а деньги на это выделяются из бюджета, то есть вычитаются из наших налогов. Трамп же хочет, чтобы иностранцы приезжали в США легально, получали вид на жительство, потом подавали на американское гражданство. Пускай спокойно работают, но платят налоги", — пояснила Мишель.

Она считает нереальным для Трампа выполнить обещание вернуть американские компании в США, но рассчитывает на активизацию процесса образования малых частных предприятий в реальном секторе экономики. "Из-за аутсорсинга люди потеряли работу, следовательно, не могут больше оплачивать ипотечные кредиты, мелкие банки банкротятся, идет цепная реакция. Благодаря демократам в стране остались только высокие технологии, сфера услуг и производство табуреток, все остальное, даже тапочки, поставляется из Китая", — говорит Мишель.

Трамп правильно говорит, что внутренняя политика важнее внешней. Страна разваливается изнутри, зачем ей и дальше пытаться контролировать весь мир. Лучше действительно сделать ее такой же великой, какой она когда-то была, чтобы на нее равнялись Мишель Фуллер

Она помнит, как в Вудклифф-Лейке один за другим закрывались местные магазинчики, пекарня, кофейня, которые не выдержали конкуренции с торговыми центрами. Это обычный тихий городок, предметом гордости которого является средняя школа. Она финансируется за счет государственного бюджета и дает высокий уровень знаний по сравнению с аналогичными заведениями по стране. По мнению Мишель, секрет успеха в том, что школьники действительно учатся хорошо, так как в каждом классе насчитывается не более 17 учеников, с которыми занимаются не менее двух учителей. При этом внеклассное обучение исключительно разнообразное, а кружки бесплатные. "Каждый житель платит налог на недвижимость, который уходит частично в федеральный бюджет, а частично — в городской. Из городского оплачивается строительство новых дорог, прокладка новых коммуникаций и программа обучения в школе. Чем больше сдается такого налога, тем лучше считается район. Другое дело ипотека. Я, как и мои родители и их родители, родилась в Америке. Стоимость дома, в котором я живу, давно оплачена. А вот некоторым моим соседям совсем нелегко, мало кто из них может похвастаться высокой зарплатой, кое-кто уже не тянет ипотеку и получил уведомление о том, что их жилье будет выставлено на продажу", — рассказала Мишель.

"Трамп правильно говорит, что внутренняя политика важнее внешней. Страна разваливается изнутри, зачем ей и дальше пытаться контролировать весь мир. Лучше действительно сделать ее такой же великой, какой она когда-то была, чтобы на нее равнялись", — заметила Мишель.

Она честно призналась, что ничего не знает о нынешнем состоянии отношений между США и Россией и не вдается в детали истории с происками зарубежных хакеров во время предвыборной кампании прошлого года. "Я смотрю телевизор, чтобы узнать прогноз погоды, посмотреть любимое шоу и не пропустить что-нибудь важное из событий в Нью-Джерси. У нас в салоне работает около 50 человек, из них пошли голосовать я и еще одна женщина. Остальные называют меня с ней политически активными", — ухмыльнулась на прощание Мишель.

Алексей Качалин