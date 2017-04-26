Эр-Рияд выступает за единство Сирии

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Саудовская Аравия выступает за единство Сирии и соблюдение резолюции СБ ООН 2254.

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Что касается Сирии, то мы обсудили необходимость сохранения единства этой страны, необходимость достижения политического решения, чтобы вывести страну из кризиса. Это решение должно опираться на Женеву-1 и на резолюцию Совбеза ООН 2254", - отметил министр.

По его словам, Саудовская Аравия работает с сирийской оппозицией для доставки населению Сирии гуманитарной помощи. Кроме того, Саудовская Аравия выступает за расследование возможного применения химоружия в Сирии, указал министр. "Что касается расследования использования химического оружия в Сирии, то мы, разумеется, поддерживаем подобное расследование. Поддерживаем любое подобное расследование, и такова позиция большинства членов международного сообщества".

Также он отметил, что Эр-Рияд считает ракетный удар США по Сирии сбалансированным. "То, на что пошли США в этом случае, я имею в виду ракетный удар по сирийскому аэродрому, с которого вылетали самолеты, применившие химоружие, - это сбалансированный шаг для того, чтобы наказать сирийские власти. Потому что именно сирийские власти, в соответствии с соглашением, после того как они уничтожили химическое оружие, должны нести ответственность перед международным сообществом за любое применение подобного химоружия", - считает министр.

Саудовская Аравия не хотела бы пока увеличения числа участников межсирийских переговоров в Астане, сказал также министр, поскольку "это может привести к снижению эффективности переговоров".

Аль-Джубейр также отметил, что "Хезболле" нет места в Сирии. По его словам, Саудовская Аравия внесла "Хезболлах" в список террористических группировок. "Мы считаем, что ей нет места в Сирии или любом другом уголке мира, - сказал аль-Джубейр. - Она проводит свои операции в различных регионах Ближнего востока и следует повестке Ирана". "Нам хотелось бы положить конец вмешательству Ирана в дела региона", - подчеркнул глава МИД Саудовской Аравии.

Также, по его словам, "нам кажется, Башару Асаду нет места (в Сирии), и он не может играть какую-либо роль в будущем Сирии, потому что он несет огромную ответственность за то, что случилось в республике".