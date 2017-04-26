Названы лучшие стартапы GenerationSНовости партнеров 26 апреля, 14:36
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20Международная панорама 26 апреля, 14:30
Власти Екатеринбурга разыграли аукционы по ремонту 50 дорог на 1 млрд рублей к ЧМ-2018Транспорт 26 апреля, 14:28
IAAF объявила о лишении сборной России золота ЧМ-2013 в женской эстафете 4х400 мСпорт 26 апреля, 14:13
Россия обошла Южную Корею в рейтинге импортеров готовых автомобилей в КитайТранспорт 26 апреля, 13:53
Федерация спортивной борьбы России окажет Богомоеву максимальную поддержкуСпорт 26 апреля, 13:53
Непомнящий отказался вернуться на должность советника президента ФК ЦСКАСпорт 26 апреля, 13:49
Илзе Лиепа возглавила жюри фестиваля "Земля - наш общий дом" в Свердловской областиНовости Урала 26 апреля, 13:48
Десайи подарит билеты Кубка конфедераций победителю конкурса на самый заразительный смехСпорт 26 апреля, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии принял приглашение посетить Россию, сроки визита сейчас обсуждаются. Об этом сообщил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Что касается визита короля, то было направлено приглашение, - сказал он. - Это приглашение было принято, и сейчас речь идет об обсуждении сроков, подходящих для обеих сторон для осуществления этого визита".
В свою очередь российский министр напомнил, что в ходе недавнего визита в Эр-Рияд председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко король Саудовской Аравии "подтвердил свое желание использовать имеющееся у него приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию в удобное для него время".