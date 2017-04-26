МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии принял приглашение посетить Россию, сроки визита сейчас обсуждаются. Об этом сообщил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Что касается визита короля, то было направлено приглашение, - сказал он. - Это приглашение было принято, и сейчас речь идет об обсуждении сроков, подходящих для обеих сторон для осуществления этого визита".

В свою очередь российский министр напомнил, что в ходе недавнего визита в Эр-Рияд председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко король Саудовской Аравии "подтвердил свое желание использовать имеющееся у него приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию в удобное для него время".