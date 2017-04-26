ОЗХО подтвердила уничтожение 95% мировых запасов химического оружия

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ГААГА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Более 95% задекларированных в мире запасов химического оружия на данный момент уничтожено. Об этом заявил в среду генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю, выступая на торжественной церемонии по случаю 20-летия организации.
"Наши совместные усилия на пути к полному уничтожению и постоянному запрету химического оружия достигли важной вехи, - отметил он. - Выполнение Конвенции по запрещению химического оружия началось в 1997 году и было направлено на ликвидацию целого вида оружия массового уничтожения. На протяжении 20 лет государства - участники Конвенции воплощали в жизнь прописанные в документе положения, и благодаря этому в настоящее время во всем мире уничтожено 95% химического оружия".
Гендиректор отметил, что за 20 лет ОЗХО по всему миру установила очень продуктивные отношения с организациями и компаниями, связанными с химической промышленностью. "При этом наша сеть взаимодействия продолжает расти и включает международные организации, научные круги и гражданское общество, - добавил Узюмджю. - Это крайне важно с учетом того, что одной из главных задач ОЗХО в будущем станет предотвращение повторного появления химического оружия". Он также призвал Египет, Израиль, КНДР и Южный Судан как можно скорее присоединиться к Конвенции по запрещению химического оружия (остальные 192 члена это уже сделали).
По его словам, ситуация в Сирии "стала настоящим испытанием для ОЗХО", однако она "смогла доказать свою приспособляемость к новым и неожиданным трудностям". "Несмотря на продолжающуюся гражданскую войну, в республике была реализована амбициозная программа по уничтожению химического оружия, - подчеркнул гендиректор ОЗХО. - И сотрудничество с ООН, а также поддержка более 30 стран и ЕС имели критически важное значение для этого".
"Но наша работа в Сирии не закончена, - продолжил он. - Мы серьезно обеспокоены тем, что из страны по-прежнему поступают сообщения об использовании химического оружия". "Несмотря на то что сотрудничество иногда является сложным, мы продолжаем двигаться вперед, - сказал Узюмджю. - И этот процесс должен продолжаться для решения существующих проблем и различных задач в будущем".