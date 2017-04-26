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Избирательный штаб Макрона заявил о пяти хакерских атаках с начала года

Международная панорама
26 апреля, 13:33 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 26, апреля. /ТАСС
По данным японской компании Trend Micro, всего с декабря прошлого года было предпринято 160 попыток компьютерных взломов в штабе кандидата на пост президента Франции
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Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

© EPA/LIONEL BONAVENTURE/POOL

ПАРИЖ, 26 апреля. /ТАСС/. Избирательный штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона как минимум пять раз становился объектом кибератак с начала этого года. Впрочем, согласно распространенному заявлению надпартийного движения "На Марше", основанного Макроном, хакерам не удалось заполучить какие-либо важные данные, касающиеся предвыборной кампании кандидата.

"Эмманюэль Макрон - единственный кандидат на президентских выборах во Франции, который становится объектом (подобных атак - прим. ТАСС)", - приводит агентство Reuters выдержку из партийного заявления.

В подтверждение составители текста приводят данные японской компании Trend Micro, специализирующейся на антивирусной защите. Согласно ее исследованию, попытки компьютерных взломов в штабе кандидата на пост президента Франции предпринимались с декабря прошлого года: в общей сложности 160 попыток электронного шпионажа за сотрудниками штаба Макрона. Эксперты пришли к выводу, что неизвестные хакеры создали подложный вебсайт с целью хищения паролей работников штаба. Упомянутые кибератаки Trend Micro приписывают хакерской группе Pawn Storm.

Голосование в первом туре президентских выборов состоялось во Франции 23 апреля. В соответствии с окончательными данными, обнародованными в понедельник, первое место занял лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон, набрав 24,01% голосов. Глава "Национального фронта" Марин Ле Пен финишировала второй с результатом 21,30%. Второй тур выборов пройдет 7 мая.

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