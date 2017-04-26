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Министр экономики Японии посетит Москву и Воронеж 27-28 апреля

Международная панорама
26 апреля, 13:56 UTC+3
Хиросигэ Сэко намерен обсудить с российской стороной конкретизацию плана по развитию экономического сотрудничества из восьми пунктов, который в мае 2016 года предложил премьер Японии Синдзо Абэ
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ТОКИО, 26 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко 27 апреля посетит Москву, после чего направится в Воронеж, который был выбран в качестве модельного города для реализации проекта по модернизации городской инфраструктуры. Как рассказал представитель японского Министерства экономики, торговли и промышленности, визит продлится до 28 апреля.

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По его словам, в Сэко собирается обсудить с российской стороной конкретизацию плана по развитию экономического сотрудничества из восьми пунктов, который еще в мае прошлого года предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Ранее стало известно, что японский премьер посетит Россию, где у него на 27 апреля запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным. Сэко высказывал намерение сопровождать главу правительства в этой поездке.

Касаясь поездки в Воронеж, представитель ведомства отметил, что глава министерства "на месте проверит, как развивается двустороннее сотрудничество". "Воронеж - важный модельный город в области модернизации городской инфраструктуры", - сказал он, напомнив, что развитию городской инфраструктуры посвящен отдельный пункт в предложенном японской стороной плане из 8 пунктов. Среди проектов в Воронеже он отметил решение транспортных проблем и модернизацию системы канализации с помощью японских технологий.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о результатах работы сторон по конкретизации плана сотрудничества за минувший год, представитель ведомства высказал мнение, что они являются соответствующими. "В будущем потребуется время, и я думаю, что по его прошествии мы сможем пожинать большие плоды", - добавил он.

Основой для экономического сотрудничества между двумя странами сейчас является план из восьми пунктов, который Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину 6 мая прошлого года на встрече в Сочи. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

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