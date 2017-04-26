Министр экономики Японии посетит Москву и Воронеж 27-28 апреля

Названы лучшие стартапы GenerationSНовости партнеров 26 апреля, 14:36
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20Международная панорама 26 апреля, 14:30
Власти Екатеринбурга разыграли аукционы по ремонту 50 дорог на 1 млрд рублей к ЧМ-2018Транспорт 26 апреля, 14:28
IAAF объявила о лишении сборной России золота ЧМ-2013 в женской эстафете 4х400 мСпорт 26 апреля, 14:13
Россия обошла Южную Корею в рейтинге импортеров готовых автомобилей в КитайТранспорт 26 апреля, 13:53
Федерация спортивной борьбы России окажет Богомоеву максимальную поддержкуСпорт 26 апреля, 13:53
Непомнящий отказался вернуться на должность советника президента ФК ЦСКАСпорт 26 апреля, 13:49
Илзе Лиепа возглавила жюри фестиваля "Земля - наш общий дом" в Свердловской областиНовости Урала 26 апреля, 13:48
Десайи подарит билеты Кубка конфедераций победителю конкурса на самый заразительный смехСпорт 26 апреля, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 26 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко 27 апреля посетит Москву, после чего направится в Воронеж, который был выбран в качестве модельного города для реализации проекта по модернизации городской инфраструктуры. Как рассказал представитель японского Министерства экономики, торговли и промышленности, визит продлится до 28 апреля.
По его словам, в Сэко собирается обсудить с российской стороной конкретизацию плана по развитию экономического сотрудничества из восьми пунктов, который еще в мае прошлого года предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Ранее стало известно, что японский премьер посетит Россию, где у него на 27 апреля запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным. Сэко высказывал намерение сопровождать главу правительства в этой поездке.
Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о результатах работы сторон по конкретизации плана сотрудничества за минувший год, представитель ведомства высказал мнение, что они являются соответствующими. "В будущем потребуется время, и я думаю, что по его прошествии мы сможем пожинать большие плоды", - добавил он.
Основой для экономического сотрудничества между двумя странами сейчас является план из восьми пунктов, который Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину 6 мая прошлого года на встрече в Сочи. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.