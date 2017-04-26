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Россия и Филиппины договорились о взаимных деловых заходах военных кораблей

Международная панорама
26 апреля, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Стороны также договорились об обмене курсантами военных училищ
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россия и Филиппины договорились провести деловые заходы военных кораблей. Об этом заявил министр обороны страны Дельфин Лорензана после встречи с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

"Мы договорились о взаимных заходах военных кораблей России в Филипины, а филиппинских - во Владивосток, а также об обмене курсантами военных училищ", - сказал Лорензана журналистам "на полях" VI Московской конференции по международной безопасности.

Также он отметил, что Филиппины хотели бы послать наблюдателей на Армейские международные игры и на форум "Армия-2017".

"Мы хотели бы посмотреть на некоторые образцы российской военного оборудования, может сможем найти необходимые нам изделия", - добавил министр.

Лорензана также сообщил, что стороны планируют подписать соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере в мае, когда РФ посетит филиппинский президент Родриго Дутерте. "То соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое мы намерены подписать в ходе визита президента Филиппин в мае, а также план военного сотрудничества на 2017 год, который мы составили, показывает желание наших стран к усилению двусторонних отношений", - сказал Лорензана.

Он отметил, что дружественные связи между Москвой и Манилой существуют с момента установления дипломатических отношений в 1976 году, но "только сейчас у нас появилась возможность их расширить и наполнить содержанием". Лорензана сообщил, что с нетерпением ждет следующей встречи с Шойгу 23-25 октября на встрече министров обороны стран АСЕАН в Маниле. "Уверен, что наша будущая встреча еще больше расширит наше сотрудничество в разных вопросах", - заключил глава филиппинского военного ведомства.

Ранее Перфекто Ясай, занимавший тогда пост главы МИД Филиппин, сообщал, что оборонные вопросы будут обсуждаться во время визита Дутерте в Россию. Он отмечал, что речь идет о сотрудничестве, которое не будет включать в себя "создание военных союзов с кем бы то ни было".

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