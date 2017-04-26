Трамп пообещал дойти до Верховного суда США в защите своего указа по иммиграции

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ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение федерального окружного судьи в Сан-Франциско Уильяма Оррика временно заблокировать его указ, ограничивающий предоставление грантов тем муниципалитетам, которые не соблюдают федеральное законодательство в сфере иммиграции. На свой странице в социальной сети Twitter Трамп написал, что в решении этого вопроса намерен дойти до Верховного суда.
"Сначала суд девятого округа выступил против запрета (на въезд в США граждан ряда мусульманских стран - прим. ТАСС), теперь они ударили по указу о городах-убежищах. Оба решения абсурдные. Увидимся в Верховном суде", - заявил глава Белого дома.
First the Ninth Circuit rules against the ban & now it hits again on sanctuary cities-both ridiculous rulings. See you in the Supreme Court!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 April 2017
Ранее муниципальные власти Сан-Франциско и округа Санта-Клара (штат Калифорния) оспорили в суде указ Трампа, согласно которому ограничивается предоставление федеральных средств так называемым городам-убежищам, куда в массовом порядке перебираются нелегальные иммигранты. Во вторник апелляционный суд девятого округа США принял постановление о временном блокировании этого указа, так как президент не имеет права в одностороннем порядке устанавливать новые правила, регулирующие федеральные расходы.
Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран, такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а после того как в указ были внесены незначительные изменения, его блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).