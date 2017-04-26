Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона

ПАРИЖ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Экс-президент Франции Николя Саркози сожалеет, что правые оказались исключены из второго тура президентских выборов, но в сложившихся обстоятельствах будет голосовать за Эмманюэля Макрона.

Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook.

"Впервые за всю историю президентских выборов во Франции путем всеобщего голосования кандидат от правых республиканцев и центристов оказался исключен из второго тура. Это политическое потрясение. Я глубоко об этом сожалею, но принимаю суверенный выбор французов", - написал Саркози.

"Я полагаю, что избрание (лидера "Национального фронта") Марин Ле Пен повлечет за собой очень серьезные последствия для нашей страны. Поэтому во втором туре я буду голосовать за Эмманюэля Макрона. Однако этот выбор не означает, что я поддерживаю его политическую программу", - пояснил экс-президент.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон не смог пройти во второй тур президентских выборов, заняв лишь третье место с 20% голосов. Итоговое голосование пройдет 7 мая, а в июне во Франции состоятся парламентские выборы.

В этой связи Саркози призвал всех соратников по партии и представителей правого политического лагеря, а также центристов "приложить все силы" для того, чтобы обеспечить "Республиканцам" приемлемый результат по итогам выборов в Национальное собрание.