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Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона

Международная панорама
26 апреля, 14:49 UTC+3 /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
По мнению экс-президента Франции, что избрание лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен повлечет за собой "очень серьезные последствия" для страны
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ПАРИЖ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Экс-президент Франции Николя Саркози сожалеет, что правые оказались исключены из второго тура президентских выборов, но в сложившихся обстоятельствах будет голосовать за Эмманюэля Макрона.

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Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook.

"Впервые за всю историю президентских выборов во Франции путем всеобщего голосования кандидат от правых республиканцев и центристов оказался исключен из второго тура. Это политическое потрясение. Я глубоко об этом сожалею, но принимаю суверенный выбор французов", - написал Саркози.

"Я полагаю, что избрание (лидера "Национального фронта") Марин Ле Пен повлечет за собой очень серьезные последствия для нашей страны. Поэтому во втором туре я буду голосовать за Эмманюэля Макрона. Однако этот выбор не означает, что я поддерживаю его политическую программу", - пояснил экс-президент.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон не смог пройти во второй тур президентских выборов, заняв лишь третье место с 20% голосов. Итоговое голосование пройдет 7 мая, а в июне во Франции состоятся парламентские выборы.

В этой связи Саркози призвал всех соратников по партии и представителей правого политического лагеря, а также центристов "приложить все силы" для того, чтобы обеспечить "Республиканцам" приемлемый результат по итогам выборов в Национальное собрание.

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Президентские выборы во Франции
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Ле Пен, Марин Саркози, Николя Макрон, Эмманюэль
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