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Саудовская Аравия против расширения числа участников переговоров в Астане

Международная панорама
26 апреля, 15:27 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По мнению Эр-Рияда, расширение формата может привести к снижению его эффективности
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Королевство Саудовская Аравия не хотело бы пока расширения числа участников межсирийских переговоров в Астане. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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"Как известно, астанинский процесс концентрируется на процессе достижения режима прекращения боевых действий (РПБД), то есть речь идет о переговорах технического характера между оппозицией и представителями правительства Сирии, - сказал он. - Саудовская Аравия не хотела бы расширять число участников процесса, так как это может привести к снижению эффективности, и участники перестанут концентрироваться на важных вещах".

Министр отметил, что "астанинский процесс идет в хорошем темпе, и очень важно двигаться в сторону переговоров в женевском формате, чтобы вывести Сирию из текущего кризиса". "Если Аравия может сыграть какую-то роль в укреплении этого процесса, то разумеется мы изучим эти возможности", - добавил он.

Вместе с тем, дипломат подчеркнул, что "касаемо РПБД Саудовская Аравия проводит работу с сирийской оппозицией, чтобы начать ввозить гуманитарную помощь населению Сирии". "Это делается для начала политического процесса на основе "Женевы-1" и резолюции Совета Безопасности ООН 2254 ", - заметил он.

Министр выразил сожаление, что ранее имели место нарушения РПБД. "Сейчас мы надеемся, что с помощью очередного раунда переговоров в Астане удастся прийти к серьезному устойчивому РПБД, что сделает возможным доставку гуманитарной помощи", - отметил аль-Джубейр.

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