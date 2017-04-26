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Саудовская Аравия рассчитывает на помощь РФ в урегулировании в Йемене

Международная панорама
26 апреля, 14:34 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Этот процесс должен проходить на основе резолюции Совбеза ООН, подчеркнул министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Саудовская Аравия рассчитывает, что РФ поможет в политическом урегулировании в Йемене.

Об этом заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"При обсуждении Йемена согласились с необходимостью урегулирования на основе резолюции Совбеза ООН 2216, на основании итогов национального йеменского диалога, а также на основании инициативы стран залива, - отметил министр. - Рассчитываем на вклад России и других стран в том, что касается достижения политического урегулирования в Йемене", - отметил министр.

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