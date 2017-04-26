Саудовская Аравия рассчитывает на помощь РФ в урегулировании в Йемене

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Саудовская Аравия рассчитывает, что РФ поможет в политическом урегулировании в Йемене.

Об этом заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"При обсуждении Йемена согласились с необходимостью урегулирования на основе резолюции Совбеза ООН 2216, на основании итогов национального йеменского диалога, а также на основании инициативы стран залива, - отметил министр. - Рассчитываем на вклад России и других стран в том, что касается достижения политического урегулирования в Йемене", - отметил министр.