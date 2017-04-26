Красный Крест считает необходимым поддерживать сотрудничество с Россией в Сирии

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) видит необходимость сотрудничества с Россией в Сирии. Об этом ТАСС заявила вице-президент МККК Кристина Берли.

"Мы сотрудничали с Вооруженными силами России при эвакуации жителей из восточного Алеппо в декабре прошлого года, и в результате около 35 тысяч жителей было выведено оттуда и спасено множество жизней, - отметила она. - Потребности населения Сирии очень велики, поэтому любая направляемая туда гуманитарная помощь - это замечательно, потому что ни одна гуманитарная организация не может удовлетворить все потребности, которые существуют у населения на сегодняшний день".

Берли также отметила, что Комитет поддерживает структурированный диалог со всеми участниками конфликта - "с Россией, с правительством Сирии, с вооруженными группами". "Один из наиважнейших моментов - это соблюдение международного гуманитарного права, некоторые участники его соблюдают, некоторые - нет", - подчеркнула она.

По словам вице-президента, Сирия сегодня является одной из самых больших операций МККК. "Гуманитарная ситуация в Сирии сейчас очень сложная и бои там продолжаются. Если мы, для примера, возьмем такие города как Алеппо или Холмс, то увидим, что многие здания и дома в них разрушены, люди, которые вернулись в эти города, а их около 120 тысяч, живут в том, что от них осталось, а это очень опасно", - сказала Берли.

Среди наиболее значимых проблем, которые решает МККК в Сирии, Берли также отметила проблемы с энерго- и водоснабжением. "Есть проблема с электричеством, с водой. Электричество возвращается постепенно, водоснабжение налаживается", - отметила она.