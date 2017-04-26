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Болгария намерена пересадить свои ВВС на шведские истребители

Международная панорама
26 апреля, 15:25 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин
В минобороны страны сообщили, что для приобретения новых самолетов необходимо заключить межправсоглашение
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СОФИЯ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Техническое правительство Болгарии одобрило протокол с предложением межведомственной рабочей группы о приобретении нового типа истребителя для нужд ВВС страны. Эксперты Минобороны Болгарии пришли к выводу, что лучшим выбором будет приобретение новых шведских многоцелевых истребителей Gripen. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила директор дирекции по связям с общественностью министерства обороны Болгарии Румяна Станимирова.

"Министерство обороны выполнило свою задачу, определило наиболее предпочтительный для ВВС тип самолета, правительство это предложение одобрило. В соответствии с действующим регламентом парламент Болгарии должен создать межведомственную комиссию, которая начнет соответствующие переговоры. Для приобретения новых самолетов необходимо будет заключить межправительственное соглашение", - сообщила Станимирова.

В мае 2015 года Комиссия по обороне парламента Болгарии одобрила планы модернизации вооруженных сил страны, в частности, идею о закупке новых боевых самолетов. На первом этапе - с 2018 по 2021 год - ВВС Болгарии планируют получить восемь боевых машин стоимостью около 1,5 млрд левов (около €750 млн), а потом (до 2023 года) дополнительные восемь самолетов.

Эксперты отмечали, что МиГ-29, которые используются ВВС в настоящее время, нуждаются в комплексном ремонте и модернизации, а стоимость этих работ сопоставима с расходами на самолеты нового поколения. Споры шли лишь о том, какие самолеты - новые или "подержанные" - необходимы Болгарии. Обсуждались идеи приобретения бывших в употреблении самолетов F-16 в Португалии, Eurofighter Typhoon в Италии или новых многоцелевых истребителей Gripen в Швеции. В итоге было принято решение о начале переговоров по приобретению новых машин. По оценке экспертов, летательный час Gripen стоит $4700, а американского истребителя F-16 - $7000, при том, что стоимость эксплуатации бывших в употреблении самолетов многократно дороже. Кроме того, для начала эксплуатации Gripen нет необходимости дорогостоящей модернизации болгарских авиабаз.

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