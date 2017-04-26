Турецкие военные заявили об ударе по их позициям на юге страны с территории Сирии

Сергей Шнуров о юбилейном концерте "Ленинграда". ВидеотрансляцияКультура 26 апреля, 16:07
Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Паршина и объявил его в розыскПроисшествия 26 апреля, 16:06
Брюс Кэссиди стал главным тренером клуба НХЛ "Бостон"Спорт 26 апреля, 16:02
Тереза Мэй: победа лейбористов на выборах грозит созданием "коалиции хаоса"Международная панорама 26 апреля, 15:55
Власти Петербурга сохраняют планы по строительству 15-20 станций метро за счет бюджетаТранспорт 26 апреля, 15:53
В Братске построят новый диагностический центрНовости партнеров 26 апреля, 15:53
Выставка "Последняя императрица. Документы и фотографии" открылась в здании Госархива РФКультура 26 апреля, 15:48
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в СирииАрмия и ОПК 26 апреля, 15:47
Суперкомпьютер Сибирского отделения РАН поможет Красноярску решить проблему "черного неба"Сибирь 26 апреля, 15:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Турецкие вооруженные силы заявили, что их объект на юге страны пострадал от минометного огня, открытого с территории Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным турецкой стороны, обстрел велся из района, находящегося под контролем сирийской правительственной армии. Турецкие военные открыли ответный огонь, говорится в заявлении ВС Турции.