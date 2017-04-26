Турецкие военные заявили об ударе по их позициям на юге страны с территории Сирии

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Турецкие вооруженные силы заявили, что их объект на юге страны пострадал от минометного огня, открытого с территории Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным турецкой стороны, обстрел велся из района, находящегося под контролем сирийской правительственной армии. Турецкие военные открыли ответный огонь, говорится в заявлении ВС Турции.