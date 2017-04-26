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Тереза Мэй: победа лейбористов на выборах грозит созданием "коалиции хаоса"

Международная панорама
26 апреля, 15:55 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Премьер-министр и лидер правящей Консервативной партии также подчеркнула, что каждый голос за лейбористов - "голос за хаотичный Brexit"
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Тереза Мэй

Тереза Мэй

© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Победа Лейбористской партии во главе с ее лидером Джереми Корбином на предстоящих всеобщих выборах в Великобритании грозит созданием "коалиции хаоса" в лице самих лейбористов, партии "Либеральные демократы" и Шотландской национальной партии. Об этом заявила премьер-министр и лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй, в последний раз обратившаяся к действующему составу Палаты общин, которая будет распущена 2 мая.

Премьер-министр напомнила, что примерно через шесть с небольшим недель предстоит выбрать, "кто будет следующим премьер-министром этой великой страны". "Он (Корбин) говорит, что выбор ясен, и выбор действительно ясен: каждый голос, отданный за него - это голос за хаотичный Brexit. Каждый голос за меня - это голос за укрепление нашей позиции на переговорах (с Брюсселем), чтобы достичь наилучшего соглашения для Великобритании", - заявила Мэй. "Каждый голос за него - это голос за ослабление нашей экономики, каждый голос за меня - это голос за сильную экономику, выгоду от которой почувствует каждый на всей территории страны", - продолжила она.

"Каждый голос за него - это голос за коалицию хаоса: слабого лидера, опирающегося на поддержку "Либеральных демократов" и шотландских националистов, - убеждена премьер- министр. - В то время как каждый голос за меня - это голос за сильное и стабильное руководство (страной) в национальных интересах, за построение более сильного и более безопасного будущего для этой страны".

Мэй фактически озвучила сегодня в парламенте основные предвыборные лозунги тори, которые лейтмотивом проходят через избирательную кампанию правящей партии, предшествующую досрочным выборам, которые пройдут 8 июня. Поводом для принятого Терезой Мэй решения об их проведении стала существенная разница и рейтингах двух главных партий, позволяющая тори рассчитывать на существенное увеличение численности их фракции в Палате общин, где они и так имеют большинство. Опубликованные сегодня итоги опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Ipsos Mori, показывают, что консерваторы пользуются на данный момент поддержкой 49% избирателей, в то время как лейбористы - лишь 26%.

Если оппозиция потерпит на предстоящих выборах тяжелое поражение, то Джереми Корбин, вероятнее всего, лишится поста лидера лейбористов, и сегодняшнее его участие в раунде ответов премьер-министра на вопросы парламентариев в качестве главной стороны, задающей вопросы, может оказаться последним.

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Персоны
Мэй, Тереза Корбин, Джереми
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