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Британские власти возмутил запрет силовикам пользоваться аналитическим сервисом Twitter

Международная панорама
26 апреля, 16:09 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, апреля. /ТАСС
Этот сервис позволял отслеживать сообщения на предмет террористической угрозы, услуга предоставлялась по договоренности со сторонней компанией
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ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании выразили протест в связи с решением администрации американской корпорации Twitter запретить представителям силовых ведомств пользоваться сервисом анализа сообщений пользователей одноименной социальной сети. Об этом заявил представитель премьер-министра страны Терезы Мэй.

"Мы протестуем против такого решения. Мы сейчас ведем переговоры с Twitter, чтобы получить доступ к этим данным", - приводит агентство Reuters слова представителя премьера. Он указал на то, что медиакомпании должны содействовать правительству в борьбе с терроризмом.

Ранее британские СМИ сообщили о решении Twitter более не предоставлять полиции и разведке Великобритании доступ к сервису, который анализирует сообщения всех пользователей социальной сети. Данный сервис позволял силовикам отслеживать сообщения, которые могли быть опубликованы террористами. По данным СМИ, ранее такая услуга предоставлялась по договоренности со сторонней компанией.

В мае прошлого года аналогичный запрет был введен в отношении американских спецслужб. Свое решение Twitter мотивировала внутренней политикой компании, которая запрещает использование ее данных, в том числе через сторонние сервисы, в целях разведки и слежки со стороны силовых структур.

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