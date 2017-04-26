Британские власти возмутил запрет силовикам пользоваться аналитическим сервисом Twitter

Клуб КХЛ "Ак Барс" продлил контракт с нападающим МалыхинымСпорт 26 апреля, 17:26
Футболист "Манчестер Юнайтде" Погба пропустит матч чемпионата Англии с "Манчестер Сити"Спорт 26 апреля, 17:20
Президент ХК "Авангард" Шалаев продлил контракт на три годаСпорт 26 апреля, 17:16
Фотовыставка "Война и милосердие: уроки истории" откроется в Ростове-на-ДонуНовости агентства 26 апреля, 17:15
Жуков: международные федерации должны быть уверены в чистоте спортсменов РФ на ОИ-2018Спорт 26 апреля, 17:09
Жуков: совет учредителей РУСАДА утвердит кандидатуру нового гендиректора в маеСпорт 26 апреля, 16:53
Производство кожи для обувной и автомобильной промышленности запустят в Орловской областиЭкономика и бизнес 26 апреля, 16:52
Шнуров: Александр Кержаков летом начнет тренерскую работу в "Зените"Спорт 26 апреля, 16:49
В расширенный список сборной России для участия в ОИ-2018 вошли 598 спортсменовСпорт 26 апреля, 16:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании выразили протест в связи с решением администрации американской корпорации Twitter запретить представителям силовых ведомств пользоваться сервисом анализа сообщений пользователей одноименной социальной сети. Об этом заявил представитель премьер-министра страны Терезы Мэй.
"Мы протестуем против такого решения. Мы сейчас ведем переговоры с Twitter, чтобы получить доступ к этим данным", - приводит агентство Reuters слова представителя премьера. Он указал на то, что медиакомпании должны содействовать правительству в борьбе с терроризмом.
Ранее британские СМИ сообщили о решении Twitter более не предоставлять полиции и разведке Великобритании доступ к сервису, который анализирует сообщения всех пользователей социальной сети. Данный сервис позволял силовикам отслеживать сообщения, которые могли быть опубликованы террористами. По данным СМИ, ранее такая услуга предоставлялась по договоренности со сторонней компанией.
В мае прошлого года аналогичный запрет был введен в отношении американских спецслужб. Свое решение Twitter мотивировала внутренней политикой компании, которая запрещает использование ее данных, в том числе через сторонние сервисы, в целях разведки и слежки со стороны силовых структур.