Правительственные силы Ирака освободили от ИГ древний город Хатра на севере страны

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Иракские правительственные силы вытеснили боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из древнего города Хатра, расположенного к югу от Мосула. Об этом сообщил в среду новостной портал Shafaq News.

По его информации, в операции задействованы шиитские вооруженные формирования, поддержку им оказывают ВВС Ирака. Шиитские бойцы начали наступление на город Эль-Хадр (Хатра) 25 апреля. Как отмечается в сообщении для прессы, в настоящий момент бойцы ополчения проводят зачистку местности от экстремистов.

Древний город располагался в 80 км к югу от современного Мосула на территории Северного Ирака, в провинции Найнава. В исторических хрониках Хатра известна с III века до н. э.: тогда поселение входило в состав Парфянской империи. Переживая период расцвета в I-II веках н. э., прочно укрепленный город выстоял перед натиском римских легионов, однако в 241 году Хатра была осаждена и захвачена персидским войском во главе с шахиншахом Шапуром I из династии Сасанидов.

Вскоре после завоевания город был разрушен, однако его руины сохранились до наших дней, оставаясь одним из самых значимых памятников древней Парфии. Благодаря своей исторической ценности Хатра, где сохранялись архитектурные памятники эллинистического и древнеримского периода, была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что при захвате боевиками ИГ парфянский город постигла участь иракских Нимруда и Мосула, чье древнее наследие было раскрадено или варварски уничтожено.