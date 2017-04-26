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Представитель ЛНР: украинская сторона сорвала решение вопроса о верификации пленных

Международная панорама
26 апреля, 17:23 UTC+3 МИНСК 26, апреля. /ТАСС
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко в одностороннем порядке игнорирует достигнутые договоренности, отметила представитель провозглашенной ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева
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МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Представители Украины сорвали решение вопроса о верификации пленных. Об этом по итогам переговоров участников гуманитарной подгруппы контактной группы сообщила представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе Ольга Кобцева.

"Заседание группы проходило очень тяжело. Из-за действий госпожи (представителя Киева в гуманитарной подгруппе Ирины) Геращенко процесс верификации был сорван", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

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"Геращенко в одностороннем порядке игнорирует достигнутые договоренности прошлого заседания по механизму верификации. Из-за ее действий в очередной раз тормозится проведение освобождения незаконно удерживаемых лиц", - подчеркнула представитель ЛНР.

По словам Кобцевой, когда участники подгруппы перешли к следующим вопросам повестки дня в части защиты гражданского населения, и представители республик доложили о гуманитарных программах (в рамках программы по воссоединению народа Донбасса), "госпожа Геращенко демонстративно ушла".

"Вопрос экологии был также поднят, но представители Украины его проигнорировали", - добавила она.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" является одним из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских договоренностей.

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