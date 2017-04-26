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МИД Франции обеспокоен решением Украины отключить подачу электроэнергии в ЛНР

Международная панорама
26 апреля, 17:34 UTC+3 ПАРИЖ 26, апреля. /ТАСС
В ведомстве допустили ухудшение гуманитарной ситуации и санитарных условий в регионе
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ПАРИЖ, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции обеспокоено решением украинских властей прекратить подачу электроэнергии на территорию провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства.

"Франция обеспокоена возможным ухудшением гуманитарной ситуации и санитарных условий в связи с отключением подачи электроэнергии и водоснабжения в луганском регионе, - говорится в заявлении. - Франция призывает стороны найти решение в рамках рабочей подгруппы контактной группы по экономическим вопросам, чтобы восстановить подачу электроэнергии и гарантировать доступ к воде для (местного) населения".

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Ранее генеральный директор украинского предприятия "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Владимир Грицай заявил, что по решению Минтопэнерго Украины с 00:00 часов 25 апреля Киев полностью прекратит поставки электроэнергии в ЛНР. О планах отключить ЛНР от электричества в связи с долгами ЛЭО заявляло в конце 2016 года. С марта 2017 года компания начала отключение учреждений бюджетной сферы, которые задолжали около $500 тысяч.

Что касается водоснабжения, то с декабря 2016 года Киев периодически ограничивает подачу воды на территорию ЛНР, также ссылаясь на неоплату соответствующих счетов со стороны провозглашенной республики. Только за последние месяцы Киев приостанавливал водоснабжение ЛНР с 1 по 7 декабря, с 4 января по 13 января, 6 марта, с 11 марта по 12 марта.

В Минтопэнерго ЛНР 25 апреля заявили, что на данный момент обеспечивают республику электроэнергией за счет собственных мощностей.

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