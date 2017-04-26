МИД Франции обеспокоен решением Украины отключить подачу электроэнергии в ЛНР

Клуб КХЛ "Ак Барс" продлил контракт с нападающим МалыхинымСпорт 26 апреля, 17:26
Футболист "Манчестер Юнайтде" Погба пропустит матч чемпионата Англии с "Манчестер Сити"Спорт 26 апреля, 17:20
Президент ХК "Авангард" Шалаев продлил контракт на три годаСпорт 26 апреля, 17:16
Фотовыставка "Война и милосердие: уроки истории" откроется в Ростове-на-ДонуНовости агентства 26 апреля, 17:15
Жуков: международные федерации должны быть уверены в чистоте спортсменов РФ на ОИ-2018Спорт 26 апреля, 17:09
Жуков: совет учредителей РУСАДА утвердит кандидатуру нового гендиректора в маеСпорт 26 апреля, 16:53
Производство кожи для обувной и автомобильной промышленности запустят в Орловской областиЭкономика и бизнес 26 апреля, 16:52
Шнуров: Александр Кержаков летом начнет тренерскую работу в "Зените"Спорт 26 апреля, 16:49
В расширенный список сборной России для участия в ОИ-2018 вошли 598 спортсменовСпорт 26 апреля, 16:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции обеспокоено решением украинских властей прекратить подачу электроэнергии на территорию провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства.
"Франция обеспокоена возможным ухудшением гуманитарной ситуации и санитарных условий в связи с отключением подачи электроэнергии и водоснабжения в луганском регионе, - говорится в заявлении. - Франция призывает стороны найти решение в рамках рабочей подгруппы контактной группы по экономическим вопросам, чтобы восстановить подачу электроэнергии и гарантировать доступ к воде для (местного) населения".
Ранее генеральный директор украинского предприятия "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Владимир Грицай заявил, что по решению Минтопэнерго Украины с 00:00 часов 25 апреля Киев полностью прекратит поставки электроэнергии в ЛНР. О планах отключить ЛНР от электричества в связи с долгами ЛЭО заявляло в конце 2016 года. С марта 2017 года компания начала отключение учреждений бюджетной сферы, которые задолжали около $500 тысяч.
Что касается водоснабжения, то с декабря 2016 года Киев периодически ограничивает подачу воды на территорию ЛНР, также ссылаясь на неоплату соответствующих счетов со стороны провозглашенной республики. Только за последние месяцы Киев приостанавливал водоснабжение ЛНР с 1 по 7 декабря, с 4 января по 13 января, 6 марта, с 11 марта по 12 марта.
В Минтопэнерго ЛНР 25 апреля заявили, что на данный момент обеспечивают республику электроэнергией за счет собственных мощностей.