Грызлов: работа подгруппы по безопасности в Донбассе возобновится в ближайшее время

МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Работа подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе вскоре будет возобновлена. Об этом сообщил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

"Контактная группа заслушала информацию руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине господина (Эртугрула - прим. ТАСС) Апакана о трагическом инциденте с наблюдателями 23 апреля. Контактная группа подтвердила, что работа подгруппы по безопасности будет продолжена в ближайшее время", - сказал он по итогам встречи в Минске.

23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения.

После этого координатор подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Апакан принял решение отложить запланированное на сегодня в Минске очередное заседание подгруппы.