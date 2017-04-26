Грызлов: работа подгруппы по безопасности в Донбассе возобновится в ближайшее время

Скончался режиссер фильма "Молчание ягнят" Джонатан ДеммеКультура 26 апреля, 19:08
Хоккеист "Тампы" Кучеров сообщил, что сразу согласился сыграть за сборную России на ЧМСпорт 26 апреля, 19:03
Михалков призвал власти не молчать в ответ на обвинения в коррупцииОбщество 26 апреля, 18:59
Макрона освистали во время посещения завода Whirlpool в его родном городе АмьенеМеждународная панорама 26 апреля, 18:58
"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата РоссииСпорт 26 апреля, 18:52
Книга о пути Квята в "Формулу-1" презентована в СочиСпорт 26 апреля, 18:46
Загрязнение воздуха увеличивает риск рака груди у женщинСоциальная ответственность 26 апреля, 18:35
Сто дней президентства Дональда Трампа: взгляд из глубинки АмерикиМеждународная панорама 26 апреля, 18:30
В Вологодской области запретили продавать подросткам электронные сигаретыВ стране 26 апреля, 18:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Работа подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе вскоре будет возобновлена. Об этом сообщил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
"Контактная группа заслушала информацию руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине господина (Эртугрула - прим. ТАСС) Апакана о трагическом инциденте с наблюдателями 23 апреля. Контактная группа подтвердила, что работа подгруппы по безопасности будет продолжена в ближайшее время", - сказал он по итогам встречи в Минске.
23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения.
После этого координатор подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Апакан принял решение отложить запланированное на сегодня в Минске очередное заседание подгруппы.