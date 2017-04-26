Более половины опрошенных американцев уверены в "российском вмешательстве" в выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Большинство американцев - 56% - верят в то, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов в США в ноябре прошлого года, 35% считают иначе и 9% не высказали определенного мнения на этот счет. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post.

В то же время 32% от общего числа опрошенных полагают, что администрация Барака Обамы организовала слежку за Дональдом Трампом и членами его предвыборного штаба. 58% респондентов не верят в это и 10% не определились в этом вопросе.

Половина опрошенных - 50% - не уверены в том, что проводящееся в Конгрессе США расследование предполагаемой роли России в президентской кампании 2016 года будет честным. Иного мнения придерживаются 42% опрошенных и 7% не высказали определенного мнения.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что спустя три месяца после прихода Трампа в Белый дом между республиканцами и демократами сохраняется глубокое недоверие, отметила телекомпания ABC, назвав отношения между представителями двух крупнейших политический партий в США "межпартийной холодной войной".

Опрос проводился компанией Langer Research Associates в период с 17 по 20 апреля по телефону на английском и испанском языках среди 1004 американцев.