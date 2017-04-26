Европа подождет: почему премьер Японии сократил европейское турне

С поездки в Россию у японского премьер-министра Синдзо Абэ должно было начаться большое европейское турне. После нее он собирался отправиться в Великобританию, а оттуда — в Северную Европу, однако ситуация на Корейском полуострове заставила его отказаться от последней части турне, которое сократилось таким образом до трех дней. Уже 30 апреля Абэ поедет обратно, ведь с точки зрения кризисного менеджмента, нежелательно долгое отсутствие премьера в стране в такой напряженный момент. В Токио он снова займется вопросами обеспечения безопасности Японии, в том числе военными средствами.

Зарубежные визиты в перерывах между заседаниями парламента

Премьер Японии вообще уделяет большое внимание внешней политике и образу своей родины на мировой арене, поэтому старается посетить как можно больше стран. Эту статистику, к примеру, тщательно собирают политологи и политические обозреватели главных газет. Например, было подсчитано, что за четыре года на посту премьера он посетил уже 66 стран и территорий, то есть совершал примерно по одному зарубежному визиту каждый месяц.

Из-за особенностей японского парламента делать это обычно приходится в выходные, чтобы в рабочие дни снова явиться на "допрос" оппозиционных депутатов. Согласно японскому законодательству, любой депутат может потребовать от министров, в том числе премьер-министра, прийти в парламент и ответить на вопросы о политическом курсе правительства.

Непростая тема

По возвращении домой Абэ предстоит принять участие в рассмотрении крайне непростого момента. В последнее время в Японии активно обсуждают вопрос усиления оборонного потенциала вплоть до принятия на вооружение средств, позволяющих нанести упреждающий удар по потенциальному противнику. Конечно, речь идет о КНДР.

В конце марта военное лобби японского парламента, представленное, в том числе бывшими министрами обороны Ицунори Онодэрой и Гэном Накатани, обратилось к правительству с просьбой рассмотреть вопрос об оснащении Сил самообороны крылатыми ракетами, которыми можно будет нанести удар по базам противника в случае необходимости. В СМИ в этой связи упоминались и американские комплексы ПРО THAAD, которые уже размещают в Южной Корее, но на территории Японии они не развернуты, а также комплексы Aegis Ashore — наземный вариант корабельного комплекса ПРО.

Такой подход своего самого близкого союзника в Азии явно по душе Вашингтону. Япония стремится играть более активную роль в своем регионе, и усиление оборонительного потенциала наступательными средствами может этому помочь. Глава правительства в своих выступления говорил о том, что в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе Японии необходимо повысить свою обороноспособность, ведь защищать страну в случае необходимости придется и собственными средствами. На данный момент небо над страной прикрывают эсминцы с комплексами Aegis и наземные PAC-3 Patriot.

Однако говорить о серьезном росте военной мощи Японии в ближайшие годы вряд ли придется. Оборонный бюджет страны стабильно растет уже несколько лет, но крайне низкими темпами. На 2017 финансовый год на эти нужды будет выделено 5,13 трлн иен (около 44 млрд долларов), что на 1,4% больше, чем годом ранее. Эта сумма пока не дотягивает даже до 1% от ВВП страны, а до принятой в НАТО "нормы" в 2% еще очень далеко.

Идея нанесения упреждающего удара по КНДР в случае неминуемой ракетной атаки вызывает сомнения у ряда экспертов. Во-первых, это влечет за собой ряд юридических сложностей, ведь такую операцию необходимо будет представить как оборонительную меру. Во-вторых, средств для этого пока явно недостаточно. В японской прессе Силы самообороны в случае такого удара даже сравнили с "токкотай" — отрядами добровольцев-смертников, которые за рубежом обычно называют "камикадзе".

Отмечается, к примеру, что средства радиоэлектронной борьбы и специальные ракеты, которые должны вывести из строя системы противовоздушной обороны противника — это уязвимые места обороноспособности страны. Сами удары, как предполагают, не смогут быть достаточно точными, поскольку для этого нужны наводчики и исчерпывающая база данных спутниковой разведки.

На 100% с союзниками?

Администрация нового президента США Дональда Трампа фактически отказалась от политики "стратегического терпения" в отношении КНДР, которую реализовывал предыдущий глава Белого дома Барак Обама. Все чаще и он сам, и другие представители Вашингтона говорят о том, что в отношении Пхеньяна рассматривают все варианты. Как выражаются американские политики, "все варианты на столе". Конечно, на столе оказался и вариант военного разрешения сложнейшей северокорейской проблемы.

Правительство Японии, главного американского союзника в Азии, высоко ценит такой подход США. Так говорит премьер- министр Абэ каждый раз, когда речь заходит о КНДР. Однако, как считают эксперты, специализирующиеся на отношениях Японии и США, Токио, конечно, было бы сложно поддержать идею точечного удара по Северу, ведь Пхеньян имеет возможность нанести ответный удар.

Кроме того, Японии, США и Южной Корее пока не хватает координации. Если взять хотя бы политический аспект, то Токио и Сеул сейчас находятся в крайне напряженных отношениях из-за разногласий по историческим вопросам. Что будет при новом южнокорейском президенте, остается только гадать.

При всей военной мощи США решение об ударе по Северной Корее ведет к необходимости решать и гуманитарные вопросы. В Южной Корее находятся более 200 тыс. американцев, которых Вашингтон должен будет эвакуировать. О своих гражданах думает и Токио, такие планы, согласно сообщениям прессы, сейчас активно прорабатывает правительство, однако конкретной схемы действий для 57 тыс. японцев, находящихся в Южной Корее, пока нет. Впрочем, в любом случае для этого Токио придется сотрудничать с Вашингтоном. Вероятно, поэтому после каждого телефонного разговора с Трампом Абэ повторяет фразу о необходимости тесного диалога между союзниками.

Сирийский аспект

После американского ракетного удара по сирийскому военному аэродрому СМИ пестрили заголовками о поддержке со стороны Японии. Однако действия США, похоже, всерьез заставили премьера поломать голову над выбором правильных слов. В итоге Абэ воздержался от поддержки непосредственно применения силы и поддержал "решимость" США. Эксперты говорят, что такая позиция объясняется тем, что в Токио не уверены по поводу юридической обоснованности действий союзника.

Прежний опыт показывает, что сильные заявления японских политиков потом могут вылиться для них в серьезные проблемы. Так случилось, например, с бывшим премьером Дзюнъитиро Коидзуми, поддержавшего применение силы в Ираке в 2003 году. Когда оружия массового поражения, послужившего поводом для нападения, там не нашли, на него обрушился шквал критики.

Сложно сказать, думал ли Абэ о своем предстоящем визите в Россию, когда готовил заявление по поводу американского удара в Сирии. Однако японские СМИ писали, что позиция России тоже принималась во внимание.

Впрочем, возражений в правительстве никто не высказывал. Некоторые восприняли такую "решимость" Вашингтона как очередной фактор оказания давления на КНДР. Во время недолгой поездки в Россию и Великобританию Абэ наверняка поднимет вопрос о ситуации на Корейском полуострове. По возвращении домой он точно вернется к ее детальному обсуждению.

Кирилл Агафонов