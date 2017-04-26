Белоруссия готова направить гуманитарную помощь населению Украины в зоне конфликта

МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Белоруссия готова направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему в зоне конфликта в Донбассе. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров со своим украинским коллегой Петром Порошенко.

"В ближайшее время при содействии Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца Белоруссия планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения", - сказал президент.

По словам Лукашенко, Белоруссия поддержит население Украины "необходимым - продуктами и средствами гигиены".