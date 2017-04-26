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Белоруссия готова направить гуманитарную помощь населению Украины в зоне конфликта

Международная панорама
26 апреля, 18:16 UTC+3 МИНСК МИНСК 26, апреля. /ТАСС
По словам Александра Лукашенко, республика поддержит жителей региона "необходимым - продуктами и средствами гигиены"
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МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Белоруссия готова направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему в зоне конфликта в Донбассе. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров со своим украинским коллегой Петром Порошенко.

"В ближайшее время при содействии Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца Белоруссия планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения", - сказал президент.

По словам Лукашенко, Белоруссия поддержит население Украины "необходимым - продуктами и средствами гигиены".

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