Белоруссия готова направить гуманитарную помощь населению Украины в зоне конфликта

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МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Белоруссия готова направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему в зоне конфликта в Донбассе. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров со своим украинским коллегой Петром Порошенко.
"В ближайшее время при содействии Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца Белоруссия планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения", - сказал президент.
По словам Лукашенко, Белоруссия поддержит население Украины "необходимым - продуктами и средствами гигиены".