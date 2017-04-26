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Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты

Международная панорама
26 апреля, 18:43 UTC+3 ПОЧХОН корр. ТАСС, Станислав Варивода
В учениях, прошедших на полигоне в южнокорейской провинции Кёнгидо, приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, 30 самолетов, 90 танков и бронемашин, 30 вертолетов и 100 единиц тяжелой артиллерии
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ПОЧХОН /Республика Корея/, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Станислав Варивода/. Комбинированные военные маневры с боевыми стрельбами при участии ВС Республики Корея и США прошли в среду на полигоне в уезде Почхон южнокорейской провинции Кёнгидо - всего в 30 км от границы с КНДР. В учениях приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, 30 самолетов, 90 танков и бронемашин, 30 вертолетов и 100 единиц тяжелой артиллерии.

Атака КНДР

Согласно легенде учений, сухопутные силы и авиация должны были отразить нападение КНДР на пять южнокорейских и американских передовых постов. Первыми на "вторжение" ответили массовыми залпами самоходные гаубицы K-55 и K-9, а также 130-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО). Затем бомбы на обнаруженные при помощи беспилотников позиции РСЗО условного противника сбросили боевые самолеты F-15K и FA-50.

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© EPA/STRINGER
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"Жертвами" ударов четырех вертолетов AH-64D Apache и самолетов A-10, прозванных "убийцами танков" стали вражеские механизированные подразделения, буквально превращенные в фарш выстрелами скорострельных пушек и неуправляемых реактивных снарядов. Поддержку с земли им оказывали танки K-2 и K1A2.

Зрителям продемонстрировали также боевые возможности поступивших недавно на вооружение вертолетов AH-64E Guardian. Они приняли участие в боевых стрельбах в первый раз.

Учения завершились эффектным десантированием подразделений спецназа с транспортных вертолетов KUH-1 и штурмом укреплений условного противника. После этого в воздух взвились зеленые сигнальные ракеты, говоря о том, что тренировка окончена.

"Небольшая демонстрация"

"Это лишь небольшая демонстрация того, с чем столкнется Северная Корея, если попытается атаковать Юг", - сказал журналистам представитель министерства национальной обороны РК Квон Ги Хён. "Эти учения очень важны для того, чтобы поддерживать боеготовность военных двух стран и совершенствовать их боевое взаимодействие", - добавил он.

За маневрами наблюдал исполняющий обязанности президента РК Хван Гё Ан, который по их завершении осмотрел боевую технику и дал высокую оценку мастерству южнокорейских и американских военных. Минобороны в нынешнем году также пригласило понаблюдать за маневрами иностранных дипломатов, военных атташе и зарубежных журналистов, которые были весьма впечатлены учениями.

"Интенсивность, стремительный темп учений, новейшая и надежная боевая техника и вооружения, выучка участников и прекрасная координация между ними - все это заслуживает самой высокой оценки", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС один из посетителей мероприятия, военный атташе одной из арабских стран.

Ответный ход

Примечательно, что маневры состоялись на следующий день после того, как КНДР провела в районе города Вонсан на восточном побережье масштабные учения со стрельбами в честь отмечавшейся в стране 85-й годовщины основания Корейской народной армии. К учениям были привлечены подводные лодки, истребительная и бомбардировочная авиация и более 300 единиц самоходных артиллерийских установок. На месте присутствовал лидер страны Ким Чен Ын и представители высшего военного руководства.

После завершения учений Ким Чен Ын выразил благодарность экипажам субмарин и летчикам ВВС и ПВО, которые успешно поразили "все условные корабли противника" и "продемонстрировали решимость подвергнуть беспощадному наказанию враждебные (Пхеньяну) силы".

"За последние 85 лет революционная армия КНДР превратилась в непревзойденные по мощи вооруженные силы, оснащенные самыми современными ударными средствами", - привело агентство ЦТАК слова Ким Чен Ына, возглавляющего вооруженные силы страны в звании маршала. Глава государства также добавил, что бойцы КНА "обеспечивают надежную защиту границ КНДР и активно участвуют в создании процветающего социалистического государства".

Высокое напряжение

И Пхеньян, и Сеул продемонстрировали свой военный потенциал в условиях обострения ситуации на Корейском полуострове. Страсти накалились после того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ обстрелять авиабазу в Сирии крылатыми ракетами, а затем сразу же выдвинул в сторону Корейского полуострова ударную группировку ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Соединенные Штаты туманно заявили о возможном превентивном ударе по КНДР, а Пхеньян в ответ пообещал потопить авианосец и нанести удары по американским базам на Юге и в Японии. На этом фоне в мировых СМИ и соцсетях начались активные рассуждения о неминуемой новой войне в Корее, которая может стать началом третьей мировой.

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КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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