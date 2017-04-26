Постпредство при ООН: КНДР не боится войны с США и не сомневается в своей победе

ООН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. КНДР не боится войны с Соединенными Штатами и не сомневается, что одержит победу в "смертельно опасной схватке с американскими империалистами". Об этом заявило постоянное представительство страны при ООН.

"КНДР, будучи миролюбивым социалистическим государством, превыше всего ценит поддержание мира, но при этом не боится войны и не хочет избежать ее", - говорится в письменном заявлении. В северокорейском постпредстве напомнили, что КНДР обладает "мощными средствами ядерного сдерживания для защиты от ядерной угрозы США".

"КНДР ответит на тотальную войну полномасштабной войной, ядерной войной, нанося ядерные удары в своем стиле и, несомненно, одержит победу в смертельно опасной схватке с американскими империалистами", - предупредили в дипмиссии.