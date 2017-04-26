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AP: на рабочем столе Трампа в Белом доме есть кнопка для заказа Coca-Cola

Международная панорама
26 апреля, 19:21 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Как отмечает агентство, вскоре после нажатия красной кнопки, расположенной на рабочем столе президента, входит прислуга Белого дома со стаканом любимого напитка Трампа
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/Olivier Douliery/POOL

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Рабочий стол президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома оснащен специальной красной кнопкой, после нажатия которой в комнату вскоре заходит прислуга со стаканом Coca-Cola. Об этом сообщило агентство Associated Press.

"Будучи человеком, привыкшим к богатству и его атрибутам, Трамп быстро адаптировался к жизни в резиденции президента, часто обращая внимание гостей на различные мелочи в исторических интерьерах", - написала репортер агентства Джули Пейс в публикации, посвященной достижениям Трампа за первые 100 дней на посту главы государства.

"Вскоре после нажатия красной кнопки, расположенной на рабочем столе, который американские лидеры используют десятилетиями, входит прислуга Белого дома с "Колой" для президента", - отметила она.

Примечательно, что пристрастие выпить стакан этого прохладительного напитка во время работы и прежде замечали местные СМИ. Так, еще в январе текущего года журналист телекомпании CNN запечатлел Трампа, работающего с документами во время телефонного разговора, и рядом со стопкой документации стоял стакан Coca-Cola со льдом.

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