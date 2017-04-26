ЛНР: украинские силовики обстреляли из минометов Первомайск и Калиново

ЛУГАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли из минометов один из районов города Первомайска и поселок городского типа Калиново в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сегодня в 16:20 обстрелу из 120-мм миномета, СПГ (станкового противотанкового гранатомета) и стрелкового оружия был обстрелян район населенного пункта Калиново, - приводит его слова Луганскинформцентр. - В 17:15 тремя из 120-мм миномета и 82-мм миномета, а также из АГС (станкового автоматического гранатомета), СПГ и стрелкового оружия был обстрелян район Первомайска".

По данным Марочко, потерь нет. В настоящий момент разрушения уточняются.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам заседания в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было наступить в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.