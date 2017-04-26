Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЛНР: украинские силовики обстреляли из минометов Первомайск и Калиново

Международная панорама
26 апреля, 19:55 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 26, апреля. /ТАСС
Обстрел велся из минометов, СПГ, а также АГС, сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛУГАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли из минометов один из районов города Первомайска и поселок городского типа Калиново в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Смотрите также

ЛНР: ВСУ нарушили достигнутое соглашение о режиме тишины
СМИ: ВСУ обстреляли ЛНР, когда там находился глава СММ ОБСЕ
ЛНР: Киев вновь сорвал отвод вооружения у Станицы Луганской

"Сегодня в 16:20 обстрелу из 120-мм миномета, СПГ (станкового противотанкового гранатомета) и стрелкового оружия был обстрелян район населенного пункта Калиново, - приводит его слова Луганскинформцентр. - В 17:15 тремя из 120-мм миномета и 82-мм миномета, а также из АГС (станкового автоматического гранатомета), СПГ и стрелкового оружия был обстрелян район Первомайска".

По данным Марочко, потерь нет. В настоящий момент разрушения уточняются.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам заседания в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было наступить в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Толпа ждет у входа в клуб Studio 54, 6 ноября 1979 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
18
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму найден потопленный в 1943 году гитлеровский пароход
2
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
3
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
4
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
7
Движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и обратно восстановлено
Темы дня
Загрузка...
Реклама