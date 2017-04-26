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Саудовские пограничники предотвратили попытку подрыва терминала Saudi Aramco

Международная панорама
26 апреля, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Сотрудники погранслужбы обнаружили лодку, которая находилась в автоматизированном управлении, отчалившую из йеменских территориальных вод и пытавшуюся проникнуть в территориальные воды королевства
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило в среду о предотвращении попытки взрыва терминала саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, предпринятой, по их утверждению, йеменскими мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах"). Об этом сообщило в среду Саудовское агентство печати (SPA).

По словам официального представителя МВД королевства, "во вторник утром в районе Эль-Ашек в секторе Эль-Мусем в провинции Джизан пограничникам удалось сорвать попытку террористов взорвать причал и терминал распределения нефтепродуктов, принадлежащих компании Saudi Aramco в Джизане, при помощи заминированной лодки". Сообщается, что сотрудники погранслужбы обнаружили лодку, которая отчалила из йеменских территориальных вод и совершила попытку проникнуть в территориальные воды саудовского королевства.

Судно шло в сторону причала и терминала переработки нефтепродуктов. Экипажа на борту не было, лодка находилась на автоматизированном управлении. Пограничники вывели из строя двигатель прежде чем судно достигло своей цели.

"МВД объявило об этом, чтобы подтвердить готовность пограничников защищать сухопутные и морские границы королевства и пресекать любые террористические попытки", - сообщил представитель МВД.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин. За этот же период ранения получили 18,5 тысячи йеменцев.

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