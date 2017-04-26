Хейли и глава "Белых касок" считают, что ракетный удар США обнадежил сирийцев

ООН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли встретилась с руководителем организации "Сирийская гражданская оборона" ("Белые каски") Раедом Салехом и обсудила с ним ситуацию в Арабской Республике. Как сообщили в американском постпредстве, собеседники заявили о недопустимости применения химического оружия и пришли к выводу, что американский ракетный удар по Сирии в ночь на 7 апреля обнадежил жителей страны.

На встрече говорилось об оказываемой США поддержке "Белым каскам", "которые каждый день рискуют жизнью, спасая и оказывая медицинскую помощь мирным жителям", а также обсуждалась необходимость немедленного снятия блокад и "прекращения насилия против гражданских лиц", информировали в дипмиссии.

Хейли и Салех в ходе дискуссии "подчеркнули, что США и международное сообщество не потерпят применение химического оружия, и отметили, что у сирийцев укрепилась надежда после авиаударов по аэродрому Шайрат 6 апреля", отмечается в коммюнике. Собеседники также заявили о необходимости прекращения "разрушительного вмешательства" в Сирию Ирана и ливанской шиитской группировки "Хезболлах".

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб после авиаудара от отравления "токсичным газом" погибли десятки мирных жителей. На распространенных правозащитниками видеозаписях с места инцидента видно, как помощь пострадавшим оказывают "Белые каски".

За последний год ряд СМИ, включая телеканалы CNN и RT, опубликовали свидетельства постановочного характера по меньшей мере части видеороликов "Белых касок". Также независимые исследователи публикуют обнаруженные ими в социальных сетях радикальных исламистов видеозаписи, на которых те же люди, которые снимаются в роликах о спасении "Белыми касками" пострадавших из под обломков зданий, появляются и на записях казней заложников боевиками террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в России).

В феврале фильм о "Белых касках" был удостоен премии "Оскар" как лучшая короткометражная документальная кинолента.