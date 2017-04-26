Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хейли и глава "Белых касок" считают, что ракетный удар США обнадежил сирийцев

Международная панорама
26 апреля, 20:03 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Они подчеркнули, что "США и международное сообщество не потерпят применение химического оружия"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Никки Хейли

ООН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли встретилась с руководителем организации "Сирийская гражданская оборона" ("Белые каски") Раедом Салехом и обсудила с ним ситуацию в Арабской Республике. Как сообщили в американском постпредстве, собеседники заявили о недопустимости применения химического оружия и пришли к выводу, что американский ракетный удар по Сирии в ночь на 7 апреля обнадежил жителей страны.

На встрече говорилось об оказываемой США поддержке "Белым каскам", "которые каждый день рискуют жизнью, спасая и оказывая медицинскую помощь мирным жителям", а также обсуждалась необходимость немедленного снятия блокад и "прекращения насилия против гражданских лиц", информировали в дипмиссии.

Хейли и Салех в ходе дискуссии "подчеркнули, что США и международное сообщество не потерпят применение химического оружия, и отметили, что у сирийцев укрепилась надежда после авиаударов по аэродрому Шайрат 6 апреля", отмечается в коммюнике. Собеседники также заявили о необходимости прекращения "разрушительного вмешательства" в Сирию Ирана и ливанской шиитской группировки "Хезболлах".

Смотрите также
Что известно об ударе США по авиабазе в Сирии

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб после авиаудара от отравления "токсичным газом" погибли десятки мирных жителей. На распространенных правозащитниками видеозаписях с места инцидента видно, как помощь пострадавшим оказывают "Белые каски".

За последний год ряд СМИ, включая телеканалы CNN и RT, опубликовали свидетельства постановочного характера по меньшей мере части видеороликов "Белых касок". Также независимые исследователи публикуют обнаруженные ими в социальных сетях радикальных исламистов видеозаписи, на которых те же люди, которые снимаются в роликах о спасении "Белыми касками" пострадавших из под обломков зданий, появляются и на записях казней заложников боевиками террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в России).

В феврале фильм о "Белых касках" был удостоен премии "Оскар" как лучшая короткометражная документальная кинолента.

Смотрите также

Минобороны РФ: никто в Хан-Шейхуне за две недели не обратился с жалобами на отравление
Глава МИД Сирии назвал историю в Хан-Шейхуне сфабрикованной
ОЗХО не комментирует ход расследования предполагаемого применения химоружия в Сирии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Толпа ждет у входа в клуб Studio 54, 6 ноября 1979 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
18
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму найден потопленный в 1943 году гитлеровский пароход
2
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
3
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии
6
Макрона освистали во время посещения завода Whirlpool в его родном городе Амьене
7
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
Темы дня
Загрузка...
Реклама