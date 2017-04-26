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Меркель: уровень охраны внешних границ ЕС ниже желаемого

Международная панорама
26 апреля, 20:02 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Канцлер ФРГ также отметила, что работа по созданию в Евросоюзе единого регистра лиц, прибывающих в страны сообщества и выезжающих из них, еще не закончена
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БЕРЛИН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Страны - члены ЕС еще не достигли желаемого уровня в вопросе охраны внешних границ. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Берлине на конференции по вопросам внутренней безопасности, организованной фракцией ХДС/ХСС в Бундестаге.

"Мы совершенно точно еще не достигли того, что нам нужно", - отметила она, указав на то, что, в частности, не закончена работа по созданию в ЕС единого регистра лиц, прибывающих в страны сообщества и выезжающих из них.

"Мы создали шенгенское пространство, в котором свобода и безопасность имеют границы, и если это не национальные внутренние границы, то это внешняя граница, которую мы должны защищать", - отметила Меркель.

"И в последние годы и месяцы мы познали, что охрана внешних границ не отвечает необходимым требованиям", - подчеркнула она. По мнению Меркель, именно от их достижения "во многом будет зависеть будущее Европейского союза".

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