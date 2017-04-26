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Допрос экс-президента Бразилии Лулы да Силвы перенесен из-за опасений беспорядков

Международная панорама
26 апреля, 20:46 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
По словам судьи, манифестации сторонников и противников обвиняемого разрешены, если они будут носить мирный характер
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Допрос экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в качестве обвиняемого по делу о коррупции перенесен с 3 на 10 мая из-за того, что местные правоохранительные органы опасаются беспорядков перед зданием суда. Об этом говорится в обнародованном в среду решении судьи Сержиу Моро, который ведет процесс о хищениях в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

"Поскольку силы безопасности попросили больше времени для того, чтобы обеспечить всю необходимую подготовку, я перенес допрос Луиса Инасиу Лулы да Силвы на 10 мая", - отметил судья. "Вполне возможно, что в день допроса будут организованы манифестации сторонников и противников обвиняемого, поскольку речь идет о публичной фигуре, лидере партии и экс-президенте республики. Такие акции разрешены, если они будут носить мирный характер", - добавил он.

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Несколько недель назад Моро назначил первый допрос Лулы да Силвы, представляющего левую Партию трудящихся (ПТ), в качестве обвиняемого на 3 мая. Сторонники и противники бывшего бразильского лидера объявили о намерении организовать в этот день манифестации у здания суда. Причем движения, выступающие в поддержку экс-президента, стали распространять в соцсетях информацию о том, что сразу же после допроса он может быть арестован. В свою очередь активисты правых движений в своих аккаунтах заявили о возможности покушения на жизнь судьи Моро в этот день и потребовали предоставить ему охрану.

В настоящее время Лула да Силва является фигурантом пяти уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности. Если же этого не произойдет, политик, по его собственным словам, вновь будет претендовать на высший государственный пост в 2018 году.

Лула да Силва отрицает свою вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием". По данным социологических опросов, несмотря на коррупционные скандалы, экс-глава государства имеет высокие шансы на победу на президентских выборах 2018 года. Согласно результатам исследования, проведенного в первой половине февраля по заказу Национальной конфедерации транспорта, если бы голосование состоялось в ближайшие дни, кандидатуру Лулы да Силвы в первом туре поддержали бы от 30,5% до 32,8% избирателей, в то время как его предполагаемые соперники получили бы меньше голосов.

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Персоны
Лула да Силва, Луис Инасиу
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